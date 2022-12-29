Найбільш поширений скепсис щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу серед мешканців південних областей.

Кожен другий українець (49%) вважає, що вступ до НАТО є найкращим варіантом гарантування безпеки України.

Про це повідомляє Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, посилаючись на результати опитування, проведеного з 13 по 21 грудня 2022 р. спільно з соціологічною службою Центру Разумкова та за підтримки програми MATRA.

Як зазначається у прес-релізі за результатами опитування, ще 9% респондентів заявили, що надійніше буде укласти угоду про стратегічну оборону з декількома країнами за винятком США. Водночас 7% опитаних вважають, що угоду про стратегічну оборону варто укладати виключно з США.

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17% респондентів переконані, що найкращим гарантом безпеки для України може стати лише сама Україна, шляхом розвитку власних Збройних сил.

9% продовжують підтримувати позаблоковий статус для України з міжнародними безпековими гарантіями.

Оцінюючи шанси вступу України до НАТО, думки українців розділилися. Чверть вважає, що Україна зможе стати повноправним членом НАТО одразу після перемоги у війні. Стільки ж опитаних вважає, що, окрім перемоги, Україні ще доведеться реалізувати всі необхідні для вступу реформи. 19% респондентів вірить, що Україну візьмуть до НАТО ще до закінчення війни, а 16% українців взагалі не дуже вірять в те, що Україна коли-небудь увійде до НАТО.

Найбільш поширений скепсис щодо вступу України до НАТО серед мешканців півдня: 30% вважають вступ України до НАТО малоймовірним, лише 5% вірить, що це може статися ще до закінчення війни.

Відповідно до результатів опитування, абсолютна більшість українців вважає, що військове та політичне керівництво країни має продовжувати війну навіть якщо допомога з боку західних держав зменшиться чи припиниться повністю. 15% вважає, що найкраще було б за таких умов спробувати заморозити конфлікт, але не приймати умови РФ. 11% респондентів погодилися, що в такому разі керівництву країни варто почати переговори з РФ і бути готовими йти на поступки заради досягнення миру.

Соціологи зазначають, що підтримати керівництво України у спробах домовитися з РФ у разі припинення постачання зброї чи фінансів із Заходу найбільше готові люди, які живуть за межею бідності (20%) та жителі півдня (27%).

Як проводилось опитування

Загалом в опитуванні взяли участь 2 тис. 018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування проводилось методом face-to-face у 22 областях України, на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Україна в НАТО: деталі вступу

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Тепер офіційне запрошення приєднатися до Альянсу мають оформити усі держави-члени.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України в НАТО як варіант безпекових гарантій для неї наразі є малоймовірним.