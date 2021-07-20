Артема Матюшина, який безпосередньо стріляв у "Сармата" та частково визнав свою провину, визнали винним у скоєнні умисного вбивства.

За вбивство ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" до 11 років в'язниці засудили лише одного фігуранта справи, інших - виправдали.

Як повідомляє прес-служба Бердянського міськрайонного суду Запорізької області, Артема Матюшина, який безпосередньо стріляв у "Сармата" та частково визнав свою провину, визнали винним у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу).

Як уточнили УНІАН у суді, Матюшин має сплатити 700 тис. грн моральної шкоди дружині Олешка, а також щомісяця виплачувати доньці вбитого по 1 тис. 241 грн до досягнення неї повноліття.

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Водночас, інших фігурантів справи, зокрема ймовірних організаторів вбивства Віктора Власюка, Михайла Сігіду, Євгена Бродського та ймовірних співучасників злочину Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Олександра Обухова, Дениса Зеленкіна та Миколу Ломаку, колегія суддів виправдала нібито за недостатністю доказів.

Убивство ветерана АТО "Сармата": деталі

Віталія Олешка застрелили з мисливської рушниці у дворі його будинку-готелю 31 липня 2018 року в Бердянську Запорізької області.

Того ж дня поліцейські затримали чотирьох підозрюваних у вбивстві активіста, пізніше були затримані ще семеро підозрюваних.

Поліція відпрацьовувала кілька версій вбивства, зокрема з політичних мотивів, на побутовому ґрунті або через бізнес-конфлікт.

1 липня 2019 року було завершено розслідування щодо 11 підозрюваних у вбивстві Олешка: Артема Матюшина, який здійснив постріли, ймовірних організаторів Михайла Сігіди, Євгена Бродського, Віктора Власюка та ймовірних співучасників Миколи Ломаки, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана та Дениса Зеленкіна.

28 липня обвинувальний акт у справі направлено до Бердянського міськрайонного суду.

У серпні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом неправомірних дій поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку вбивства Олешка.

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Автор: Антоніна Доломанжи