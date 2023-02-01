Тепер втікачу доведеться відповідати перед судом.

Житель Запоріжжя намагався втекти від призову до Словаччини через гори. Молодий чоловік заблукав і викликав поліцію, щоб його врятували.

За даними Державної прикордонної служби, 25-річного ухильника знайшли 31 Січня прикордонники Чопського загону.

"25-річний чоловік сподівався дістатися до кордону, орієнтуючись за навігатором у мобільному телефоні. Із залізничної станції він попрямував пішки по прокладеному заздалегідь маршруту. Однак незабаром втратив орієнтування і заблукав у горах. У лісі серед гір він провів всю ніч. Чоловік замерз і сильно злякався, коли зрозумів, що йому не вдасться вибратися з лісу самостійно. Тому вранці, піймавши зв'язок, відразу подзвонив по телефону на лінію " 102 "і попросив допомоги у правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

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Прикордонники з собаками знайшли втікача в декількох кілометрах від кордону. Молодий чоловік зізнався, що намагався уникнути призову. Йому надали необхідну допомогу. Зараз він знаходиться в безпеці. Далі ухильника чекає суд за спробу незаконного перетину кордону.

"В черговий раз закликаємо громадян не ризикувати здоров'ям і життям, вибираючи незаконні шляхи. Нагадаємо, що минулого року прикордонники неодноразово фіксували випадки загибелі чоловіків під час спроб незаконного перетину кордону", - підсумували в прикордонній службі.

Ухильники в Україні - що відомо

Після оголошення в Україні мобілізації у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії деякі чоловіки вирішили уникнути призову завдяки незаконному перетину кордону. Цей план досить ризиковий, адже Кримінальний кодекс передбачає покарання, а також бував трагічні випадки.

Так, 20 січня 2023 року львівські прикордонники викрили "багатодітного батька", який намагався втекти до Польщі.

Крім того, на кордоні з Угорщиною затримали втікачів-ухильників, серед яких був чоловік, який зображав жінку.

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