Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук пропонував би винести на всеукраїнський референдум питання, які стосуються національної безпеки – вступ України до НАТО і ЄС.
Про це він повідомив в ефірі Свободи Савіка Шустера.
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«В цьому й ідеологія референдуму, що саме народ повинен ініціювати. Тому що ця формула прописана, у першу чергу, в Конституції України, вона була відображена й у питаннях, які були в законах. Але, звичайно, якби ви запитали, які питання ставив я чи інші, то це однозначно питання, які стосуються нашої національної безпеки. Це є питання вступу України до НАТО, до ЄС, це безпекові питання, які стосуються наших переговорів, пов’язаних з Мінськом», – зазначив депутат.
Також політик додав, що на референдум можна було б винести питання щодо Криму, не пояснивши, що саме мав на увазі.
Стефанчук уточнив, що щодо Мінських угод громадяни могли б вирішити, чи потрібні вони у такому форматі.
Водночас гості програми зауважили, що в умовах війни та активної російської пропаганди такі рішення можуть бути небезпечними.
Закон про референдум: що відомо
- 26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№3612), внесений президентом.
- Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.
- Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 млн громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній області.
- Відповідно до закону, на референдум виноситься тільки одне питання.
- Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом або окремими його положеннями.
- Також законом визначено питання, які не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму.
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