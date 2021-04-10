Також політик додав, що на референдум можна було б винести питання щодо Криму.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук пропонував би винести на всеукраїнський референдум питання, які стосуються національної безпеки – вступ України до НАТО і ЄС.

Про це він повідомив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

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«В цьому й ідеологія референдуму, що саме народ повинен ініціювати. Тому що ця формула прописана, у першу чергу, в Конституції України, вона була відображена й у питаннях, які були в законах. Але, звичайно, якби ви запитали, які питання ставив я чи інші, то це однозначно питання, які стосуються нашої національної безпеки. Це є питання вступу України до НАТО, до ЄС, це безпекові питання, які стосуються наших переговорів, пов’язаних з Мінськом», – зазначив депутат.

Також політик додав, що на референдум можна було б винести питання щодо Криму, не пояснивши, що саме мав на увазі.

Стефанчук уточнив, що щодо Мінських угод громадяни могли б вирішити, чи потрібні вони у такому форматі.

Водночас гості програми зауважили, що в умовах війни та активної російської пропаганди такі рішення можуть бути небезпечними.

Закон про референдум: що відомо

26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№3612), внесений президентом.

Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 млн громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній області.

Відповідно до закону, на референдум виноситься тільки одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом або окремими його положеннями.

Також законом визначено питання, які не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму.

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Автор: Яна Ставська