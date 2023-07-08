Тепер її має розглянути глава держави.

Подана після появи законопроекту про поступове скасування дубляжу іноземних фільмів українською мовою петиція про збереження озвучення зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Автор звернення просить главу держави переглянути відповідний пункт законопроекту, наголошуючи, що прокат фільмів мовою оригіналу гарантовано підштовхне глядача до перегляду кінофільмів на піратських сайтах російською мовою.

"В Україні дубляж вже давно став окремим культурним явищем і частиною культурного надбання. Його скасування, нехай поступово, неминуче призведе до значного зменшення популярності української мови, оскільки саме дубляж свого часу сприяв його значній популяризації", – йдеться в тексті петиції.

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У петиції пропонується замість"знищення" дубляжу надати глядачеві можливість вибору, якою мовою дивитися фільми. Зокрема, додавши сеанси і мовою оригіналу з українськими субтитрами, і з українською озвучкою.

Відмова від українського дубляжу - що варто знати

Наприкінці червня на сайті Верховної Ради з'явився законопроект "Про застосування англійської мови", який, серед іншого, пропонує поступову відмову від дубляжу іноземних фільмів українською мовою.

Демонструвати іноземні кінострічки пропонується мовою оригіналу з субтитрами. У 2025 році, згідно із законопроектом, фільмів з субтитрами в прокаті має стати 50%, до 2026-го – 75%, а з 2027 року фільмів з дубляжем повинно і зовсім не бути.

Ця норма в ще не прийнятому законі отримала серйозний резонанс як серед представників кіноспільноти, так і серед простих українців. Експерти закликали не починати реформу щодо ролі англійської мови зі сфери культури. Глядачі масово виступили за збереження українського дубляжу. На сайті президента з'явилися петиції про перегляд законопроекту та з закликом відкликати його.

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