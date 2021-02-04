Два позови надійшли від громадян, які оскаржують указ президента, що ввів у дію відповідне рішення РНБО.

У Верховному суді оскаржили закриття телеканалів «NewsOne», «112 Україна» і «ZIK».

Про це повідомляє прес-служба Судової влади України.

«Сьогодні до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшло два позови громадян, які оспорюють указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Згідно із додатком 2 до рішення РНБОУ застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів. Позовам, які надійшли до суду, присвоєно реєстраційні номери справ – № 9901/22/21, № 9901/23/21», - йдеться у повідомленні.

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Закриття телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії «ОПЗЖ» Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти цих телеканалів є юридично вмотивованим і було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

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Автор: Дмитро Хилюк