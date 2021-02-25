На багатьох вулицях Києва сьогодні спостерігається досить щільний рух, який призвів до утворення заторів.

Затори в Києві у четвер зранку, 25 лютого, скували всі основні магістралі міста.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на мостах Києва

Сьогодні складнощі з проїздом у напрямку правого берега є на всіх мостах через Дніпро.

Найбільші складнощі спостерігаються на Північному мосту, мосту Метро та мосту Патона. Рух Дарницьким і Південним мостами щільний.

Затори на лівому березі Києва

Лівий берег Києва сковують затори на великих проспектах та під'їздах до метро.

Сьогодні затори спостерігаються на проспекті Романа Шухевича, та при виїзді з непарної сторони вулиці Оноре де Бальзака.

Затор на Броварському проспекті починається перед "Лівобережною". Щільно рухається проспект Визволителів.

Вже традиційний затор зібрався на проспекті Миколи Бажана - цього ранку він починається між "Осокорками" і "Позняками".

Також ускладнено рух на проспекті Петра Григоренка в напрямку Дарницького шосе і на вулиці Здолбунівській в напрямку Григоренка.

У заторі стоїть вулиця Гната Хоткевича в районі "Чернігівської" в обох напрямках. Скупчення транспорту спостерігається на Дарницькій площі.

На проспекті соборності невеликий затор перед постом Патона через ДТП.

Ситуація на правому березі Києва

На правому березі Дніпра затори виникли на проспекті Степана Бандери та вулиці Олени Теліги в бік Дорогожичів. Затори є також на вулицях Олександра Довженка та Вадима Гетьмана - тягнуться до Караваєвих Дач.

Щільний трафік спостерігається на Севастопольській площі та проспекті Валерія Лобановського в обох напрямках.

На проспекті Перемоги затори зібралися від метро "Житомирської" до "Берестейської", та від Шулявки й до центру міста вже по бульвару Шевченка.

Не поспішає вулиця Щербаківського в бік метро "Нивки". Скупчення транспорту є й на вулиці Дегтярівська.

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Затори на вулиці Юрія Іллєнка (від КІМО до вулиці Деревлянської та при під'їзді до Лук'янівської). Також затори є на вулицях Січових Стрільців і Великій Житомирській в обох напрямках.

У заторі стоїть Петрівська алея і Паркова дорога.

Тягучка зібралася на вулиці Жилянській, у заторі стоять вулиці Короленківська, Велика Васильківська.

Затор спостерігається на Набережному шосе (від мосту Метро до Подолу).

Нікуди не подівся й традиційний затор на Набережно-Рибальській вулиці та Гаванському мосту в бік Подолу.

Затори зібралися на вулицях Кирилівська, Вишгородська, Автозаводська, Новокостянтинівська, Богатирська, Дегтярівська, Щусєва (від Сирця до Дорогожичів).

Також проблеми є на Голосіївському проспекті та бульварі Лесі Українки в бік центру. Не поспішає вулиця Мечникова.

Стоїть в заторі Кільцева дорога в районі Жулян та в районі Пирогова.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це вагомий привід змінити її.

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Автор: Олександр Топчій