Сьогодні на вулицях Києва спостерігається щільний, але порівняно вільний рух.

Затори в Києві у понеділок зранку, 29 березня, скували основні магістралі міста.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на мостах Києва

Сьогодні найбільші складнощі з проїздом у напрямку правого берега є на Південному мосту. Щільний трафік спостерігається на мосту Метро і мосту Патона.

Рух Північним і Дарницьким мостами вільний в обох напрямках.

Затори на лівому березі Києва

Значних заторів сьогодні на лівому березі Києва наразі не спостерігається.

Скупчення транспорту є на проспекті Бажана від Осокорків і далі по Південному мосту.

Ситуація на правому березі Києва

На правому березі Дніпра затор спостерігається на проспекті Степана Бандери та вулиці Олени Теліги в бік Дорогожичів.

Затори є на вулиці на Вадима Гетьмана від Індустріального мосту до Караваєвих Дач.

Щільний трафік спостерігається на проспекті Валерія Лобановського в обох напрямках.

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На проспекті Перемоги затори зібралися від метро "Житомирської" до "Берестейської", та між центральним ЗАГСом і площею Перемоги.

Затори на вулиці Юрія Іллєнка при під'їзді до метро Лук'янівська.

Затор є на Петрівській алеї, також стоїть Володимирський узвіз через ДТП біля Філармонії.

Тягучка є на вулиці Жилянській та вулиці Короленківська.

"Вічний" затор спостерігається на Набережно-Рибальській вулиці та Гаванському мосту в бік Подолу.

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Автор: Олександр Топчій