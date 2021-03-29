Затори в Києві у понеділок зранку, 29 березня, скували основні магістралі міста.
Про це свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори на мостах Києва
Сьогодні найбільші складнощі з проїздом у напрямку правого берега є на Південному мосту. Щільний трафік спостерігається на мосту Метро і мосту Патона.
Рух Північним і Дарницьким мостами вільний в обох напрямках.
Затори на лівому березі Києва
Значних заторів сьогодні на лівому березі Києва наразі не спостерігається.
Скупчення транспорту є на проспекті Бажана від Осокорків і далі по Південному мосту.
Ситуація на правому березі Києва
На правому березі Дніпра затор спостерігається на проспекті Степана Бандери та вулиці Олени Теліги в бік Дорогожичів.
Затори є на вулиці на Вадима Гетьмана від Індустріального мосту до Караваєвих Дач.
Щільний трафік спостерігається на проспекті Валерія Лобановського в обох напрямках.
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На проспекті Перемоги затори зібралися від метро "Житомирської" до "Берестейської", та між центральним ЗАГСом і площею Перемоги.
Затори на вулиці Юрія Іллєнка при під'їзді до метро Лук'янівська.
Затор є на Петрівській алеї, також стоїть Володимирський узвіз через ДТП біля Філармонії.
Тягучка є на вулиці Жилянській та вулиці Короленківська.
"Вічний" затор спостерігається на Набережно-Рибальській вулиці та Гаванському мосту в бік Подолу.
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