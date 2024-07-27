Зеленський: Люди - це не 'витратний матеріал' для держави (відео)

Президент зазначив, що військові, їхні навички та досвід - це цінність для України.

Україна повинна робити все для захисту життя та здоров'я українських воїнів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час промови на щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність".

Як наголосив президент, захист держави - це двосторонній рух, тому ті, хто захищають Україну, мають знати, що держава захищає їх. Зеленський наголосив, що у цьому різниця між нами і окупантами.

"Росія нехтує своїми людьми, не бореться за їхнє виживання. Натомість Україна має робити все для захисту життя, передусім життя і здоров’я своїх воїнів... Кожен командир має пам'ятати: люди - це не "витратний матеріал". Їхні сили, їхні знання, їхні вміння - важлива цінність для нашої держави! ", - зазначив президент.

Мобілізація в Україні

Неоновлення даних розглядається як порушення правил мобілізаційного законодавства і за це передбачена відповідальність за ст. 210-1 КУпАП - штраф від 17 до 25,5 тис. грн. Право на складання протоколу та розгляд відповідних справ за названою статтею має керівник ТЦК та СП.

Адвокат Роман Кичко допускає, що чимало українців можуть отримати незаконні штрафи від ТЦК через помилки в документах, які допустили в минулому самі ж військкомати.

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