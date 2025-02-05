Віталій Саєнко

Зокрема, це можливо пропрацювати лише після закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, за яких умов можливе запровадження безвізового режиму для громадян України з метою вільного відвідування Великої Британії. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський на брифінгу після зустрічі з з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі у Києві.

Зокрема, Зеленський відповів на запитання про перспективи запровадження безвізового режиму з Британією для українських громадян.

"Ці питання у будь-якому варіанті для нас важливі, але вони точно передбачають закінчення війни", - сказав він.

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Президент додав, що сьогодні команди України та Британії про це спілкуються - проговорюють технічні кроки. Зеленський наголосив:

"Але, спрощення віз і кроки до безвізу - це дуже складне міграційне питання, передовсім для Сполученого Королівства, і це дійсно дуже складне питання. Важливо, що команди працюють. Важливо, що ми про це говоримо. Але, безумовно, це може бути пропрацьовано тільки після закінчення війни".

Він сказав, що йдеться, у тому числі, про багато програм для молоді і студентів.

"Це таке комплексне питання", - додав Зеленський.

Безвізовий режим для громадян Великої Британії

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році президент України Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Великої Британії терміном на 1 рік. З того часу цей термін постійно продовжується.

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