Президент України Володимир Зеленський повідомив, за яких умов можливе запровадження безвізового режиму для громадян України з метою вільного відвідування Великої Британії. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський на брифінгу після зустрічі з з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі у Києві.
Зокрема, Зеленський відповів на запитання про перспективи запровадження безвізового режиму з Британією для українських громадян.
"Ці питання у будь-якому варіанті для нас важливі, але вони точно передбачають закінчення війни", - сказав він.
Президент додав, що сьогодні команди України та Британії про це спілкуються - проговорюють технічні кроки. Зеленський наголосив:
"Але, спрощення віз і кроки до безвізу - це дуже складне міграційне питання, передовсім для Сполученого Королівства, і це дійсно дуже складне питання. Важливо, що команди працюють. Важливо, що ми про це говоримо. Але, безумовно, це може бути пропрацьовано тільки після закінчення війни".
Він сказав, що йдеться, у тому числі, про багато програм для молоді і студентів.
"Це таке комплексне питання", - додав Зеленський.
Безвізовий режим для громадян Великої Британії
Як повідомляв УНІАН, у 2020 році президент України Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Великої Британії терміном на 1 рік. З того часу цей термін постійно продовжується.