Президент України побажав всім співвітчизникам перемоги.

Тисячі українців віддали свої життя, щоб на українській землі не залишилося жодного окупанта.

"Вісім років і вже 286 днів Збройні сили України боронять нашу прекрасну державу від окупанта, від російської агресії. Тисячі українців віддали свої життя, щоб настав той день, коли на нашій землі не залишиться жодного окупанта і коли всі наші люди знову будуть вільними", - повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, виголошеному в Маріїнському палаці.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих на полях бою заради України.

Президент наголосив, що тепер День ЗСУ українці відзначатимуть "словами вдячності, відчуттям вдячності, сльозами вдячності".

Зеленський зазначив, що сьогодні увесь день провів разом із захисниками.

"Вранці я був на Донеччині – подякував бійцям, які боронять нашу державу на найбільш небезпечних і відповідальних напрямках. Тим, хто воює на Сватівському, Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках у Донецькій та Луганській областях. Вручив воїнам державні нагороди й відзнаки", - сказав він.

Президент розповів, що сьогодні на Харківщині висловив подяку лікарям, які рятують незламних бійців, і вручив нагороди тим, хто брав участь у звільненні регіону і продовжує виганяти окупантів з України.

Зеленський наголосив, що сьогодні вдалося повернути додому ще 60 воїнів, які були в російському полоні.

"Ми продовжимо повертати наших і звільнимо всіх", - додав він.

Глава держави підкреслив, що у Маріїнському палаці зібралися герої, рідні воїнів, командири й представники бойових бригад і підрозділів, які щойно прибули з фронту й знову повертаються на передову. "Туди, де справді гаряче. Туди, де вони справді борються за нашу свободу, за нашу незалежність, за наших дітей. І я хочу сказати всім присутнім саме те, що сьогодні у серці, впевнений, кожного українця: я дякую вам", - сказав президент України.

Також він подякував батькам за достойних синів і дочок.

"Я бажаю всім вам одного – перемоги! Усім нам. Ви заслуговуєте! Весь наш народ заслуговує. Всі наші батьки, наші діти заслуговують. Наша держава й історія заслуговують. Нарешті здобути перемогу", - підсумував Зеленський.

День Збройних сил України

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають день Збройних Сил України.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що боротьба українців за свободу завжди примножує будь-яку силу. Глава держави також відвідав із робочою поїздкою Донецьку область і зустрівся з українськими військовими, які захищають незалежність нашої держави.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що абревіатура ЗСУ стає популярнішою за абревіатуру НАТО. Резніков підкреслив, що українські захисники та захисниці – це опора української державності.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з нагоди відзначення Дня ЗСУ заявив про віру в перемогу України. Він підкреслив, що гордий служити Українській державі пліч-о-пліч із солдатами, сержантами та офіцерами, співробітниками та ветеранами ЗСУ.

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