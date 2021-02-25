Старт другого етапу проекту «Школа без булінгу» запланований на квітень цього року.

На Хмельниччині стартував обласний соціальний проект «Школа без булінгу». Його ініціювала голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк – повідомляється на сторінці Жіночого руху “За майбутнє” у Facebook.

У рамках ініціативи, 23 лютого було проведено круглий стіл, присвячений темі формування безпечного середовища в закладах освіти. В обговоренні взяли участь директори хмельницьких середніх навчальних закладів, представники поліції, служби у справах дітей та психологи. А 24 лютого у Хмельницьку відбувся перший тренінг з протидії булінгу для педагогів, під час якого учасники розробили алгоритм профілактичних заходів. Такі ж тренінги у березні пройдуть у Кам`янці-Подільському та Шепетівці – розповідають організатори. Читайте такожНа Херсонщині на матір школяра склали адмінпротокол через булінг однокласника

Як підкреслила голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк, явище булінгу надзвичайно поширене у сучасній школі: педагоги багато роблять для того, аби запобігати знущанням серед підлітків, але цю проблему іноді замовчують і не обговорюють.

«Ми не повинні стояти осторонь теми булінгу. Важливим та дієвим кроком у цьому є правове виховання як вагомий аспект будь-якої правової держави...Маємо спільно з батьками та педагогами брати активну участь як у навчальному, так і у виховному процесах, виховувати повагу дітей один до одного, до своїх рідних та вчителів», – заявила керівниця обласного осередку Жіночого руху «За майбутнє Хмельниччини» Віолета Лабазюк.

Старт другого етапу проекту «Школа без булінгу» запланований на квітень цього року – тоді організатори планують провести для учнів 5-9 класів відкриті майданчики для спілкування. У якості спікерів, крім психологів та тренерів, обіцяють залучати ще й українських зірок. Зокрема – акторку популярного серед підлітків серіалу «Школа», в якому висвітлюються гострі для сучасних школярів проблеми.

Нагадаємо, згідно зі статистикою, 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу. 24% дітей ставали жертвами цькування. А 44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе. У 2019 році в Україні набув чинності закон, згідно з яким булінг був визнаний адміністративним правопорушенням.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН