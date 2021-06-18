Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко регулярно користується послугами пластичного хірурга.
Про це пише Страна з посиланням на близьких до нардепа інформаторів.
Автори матеріалу зауважують велику вікову різницю Тищенка з його дружиною Аллою Барановською.
«Коля максимально хоче продовжити свою молодість і боїться будь-яких ознак старіння. Алла молодша за нього на 23 роки, і це його стимулює і підстьобує», – розповів співрозмовник.
Читайте такожКорнієнко хоче позбавити Тищенка права голосу у партіїТищенко доглядає за обличчям в салоні краси у Печерському районі Києва і користується послугами пластичного хірурга.
«Процедури, які полюбляє Тищенко, – це ботокс, манікюр, педикюр, усілякі маски для обличчя і навіть патчі під очі. Знаєте, такі, які акторки й моделі клеять вранці від мішків та синців», – додає інсайдер, уточнюючи, що недавно «слуга» претендував на статус секс-символу у світській тусовці.
Він користується послугами візажистів та гримерів.
Микола Тищенко до перемоги на місцевих виборах та отримання мандата в президентській фракції «Слуга народу» був ведучим українських розважальних програм. Депутат у Києві має VIP-ресторани, у яких відпочиває столичний політикум.
Під час локдауну заклади Тищенка неодноразово порушували карантинні обмеження, через що сам нардеп був регулярним фігурантом скандалів.
17 червня Тищенко побився з депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою просто посеред парламентської зали біля трибуни.
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