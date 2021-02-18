Журналісти перерахували ризики, які несе робота за кордоном для пошукачів. Так, вони можуть стати жертвами шахраїв, залишившись без медстрахування, без допомоги й навіть без виплати зарплати.
Про це йдеться в матеріалі "24 каналу".
Як зазначають експерти, рівень зарплат на робітних спеціальностях в Україні нижчий, ніж у Європі, та ця різниця поступово зникає.
Експерт з міжнародного працевлаштування Руслана Бровчук пояснила негативний досвід працевлаштування за кордоном: українці не завжди ретельно вивчають законодавчі моменти та звертаються до сумнівних посередницьких компаній.
За словами Бровчук, людей заманюють кращими зарплатами, а на практиці виходить, що вони працюють нелегально та не можуть за потреби звернутися по захист. Читайте такожЖурналісти розповіли, як українські заробітчани з COVID-19 залишаються без медичної допомоги в Європі
Як йдеться у матеріалі, є низка країн ЄС, які більш лояльні до українських заробітчан, як, наприклад Чехія та Польща. Але потрібно виконати правильну процедуру, підготувати та заповнити всі необхідні документи та знайти надійну компанію.
Наприклад, у Польщі з 1 січня 2021 року збільшилась мінімальна заробітна плата до 2800 злотих (близько 21 тисячі гривень). Якщо працівник має договір погодинний, то його годинна ставка розпочинається з 13 злотих. Тобто це мінімум, наголошують експерти.
Та, як свідчать дані рекрутингових порталів, попит на робітничі спеціальності зріс і в Україні - популярними фахівцями вважаються на сьогодні водії, продавці, вантажники.
За даними аналітиків grc.ua, вакансії перекривають потребу на 46%.
ТОП-10 робітничих фахівців та середня зарплатня, яку їм пропонують: дані аналітиків OLX Робота
Водій – 19 тис. грн;
Продавець – 9,5 тис. грн;
Вантажник – 10 тис. 250 грн;
Охоронець – 10,5 тис.грн;
Слюсар – 15 тис. грн;
Кур’єр — 13,5 тис. грн;
Кухар — 10 тис. 250 грн;
Швачка — 11 тис. грн;
Прибиральник — 6 тис. грн;
Різнороб — 11 тис. грн.
Скільки українців працюють за кордоном
Так, у 2017 році загальний обсяг трудової міграції склав щонайменше 2 млн людей, але, починаючи з 2010 року, з України виїхало та не повернулося близько 4 млн громадян. Про це свідчать дані VoxUkraine.
Своєю чергою, компанія OLX представила дані опитування про вплив пандемії коронавірусу на роботу українців за кордоном: так, пандемія COVID-19 вплинула на роботу за кордоном у 58% респондентів, 7% опитаних зізналися, що через пандемію відмовилися від роботи за кордоном. Серед вагомих причин такого рішення 40% опитаних назвали зменшення оплати праці.
Нагадаємо, на початку карантину прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що з-за кордону повернулися приблизно 2 млн трудових мігрантів.
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