На початку карантину прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що з-за кордону повернулися приблизно 2 млн трудових мігрантів.

Журналісти перерахували ризики, які несе робота за кордоном для пошукачів. Так, вони можуть стати жертвами шахраїв, залишившись без медстрахування, без допомоги й навіть без виплати зарплати.

Про це йдеться в матеріалі "24 каналу".

Як зазначають експерти, рівень зарплат на робітних спеціальностях в Україні нижчий, ніж у Європі, та ця різниця поступово зникає.

Експерт з міжнародного працевлаштування Руслана Бровчук пояснила негативний досвід працевлаштування за кордоном: українці не завжди ретельно вивчають законодавчі моменти та звертаються до сумнівних посередницьких компаній.

За словами Бровчук, людей заманюють кращими зарплатами, а на практиці виходить, що вони працюють нелегально та не можуть за потреби звернутися по захист. Читайте такожЖурналісти розповіли, як українські заробітчани з COVID-19 залишаються без медичної допомоги в Європі

Як йдеться у матеріалі, є низка країн ЄС, які більш лояльні до українських заробітчан, як, наприклад Чехія та Польща. Але потрібно виконати правильну процедуру, підготувати та заповнити всі необхідні документи та знайти надійну компанію.

Наприклад, у Польщі з 1 січня 2021 року збільшилась мінімальна заробітна плата до 2800 злотих (близько 21 тисячі гривень). Якщо працівник має договір погодинний, то його годинна ставка розпочинається з 13 злотих. Тобто це мінімум, наголошують експерти.

Та, як свідчать дані рекрутингових порталів, попит на робітничі спеціальності зріс і в Україні - популярними фахівцями вважаються на сьогодні водії, продавці, вантажники.

За даними аналітиків grc.ua, вакансії перекривають потребу на 46%.

ТОП-10 робітничих фахівців та середня зарплатня, яку їм пропонують: дані аналітиків OLX Робота

Водій – 19 тис. грн;

Продавець – 9,5 тис. грн;

Вантажник – 10 тис. 250 грн;

Охоронець – 10,5 тис.грн;

Слюсар – 15 тис. грн;

Кур’єр — 13,5 тис. грн;

Кухар — 10 тис. 250 грн;

Швачка — 11 тис. грн;

Прибиральник — 6 тис. грн;

Різнороб — 11 тис. грн.

Скільки українців працюють за кордоном

Так, у 2017 році загальний обсяг трудової міграції склав щонайменше 2 млн людей, але, починаючи з 2010 року, з України виїхало та не повернулося близько 4 млн громадян. Про це свідчать дані VoxUkraine.

Своєю чергою, компанія OLX представила дані опитування про вплив пандемії коронавірусу на роботу українців за кордоном: так, пандемія COVID-19 вплинула на роботу за кордоном у 58% респондентів, 7% опитаних зізналися, що через пандемію відмовилися від роботи за кордоном. Серед вагомих причин такого рішення 40% опитаних назвали зменшення оплати праці.

Нагадаємо, на початку карантину прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що з-за кордону повернулися приблизно 2 млн трудових мігрантів.

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Автор: УНІАН