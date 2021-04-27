Експерт радить більше часу проводити на свіжому повітрі.

Уже через кілька днів настануть довгі травневі вихідні. Багато українців у цей час займуться домашніми справами. Особливо активний період роботи на землі чекає на тих, хто проживає у сільській місцевості або має дачу.

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Відомий український лікар Євген Комаровський, який часто ділиться своїми порадами у власному блозі в Instagram, розказав про користь садівництва.

Так, за словами Комаровського, робота на землі - городі, полі чи в саду - має доволі багато позитивних моментів для здоров'я, а саме:

знімає стрес - садівництво допомагає знизити рівень кортизолу - гормону стресу;

зміцнює імунітет - робота із багнюкою і рослинністю підвищує імунітет;

фізичне навантаження - 3 години роботи у саду можуть прирівнятися до 1 години занять у спортзалі;

покращує настрій - грунт містить антидепресанти, які роблять нас щасливішими;

здорове харчування - люди, які самі вирощують овочі і фрукти, у більшості випадків харчуються правильно;

здоров'я для мізків - дослідження показали, що щоденна робота у саду може знизити ризик деменції на 36%.

Тож прислухайтеся до порад експерта і проведіть травневі вихідні з користю. Адже у зв'язку з карантином через коронавірус, який у різній мірі нині діє на території всієї України, краще обмежити соціальні контакти і уникати людних місць. А от робота на городі чи у саду принесе користь і для вашого здоров'я, і для вашого святкового столу - все ж найсмачніші продукти не у супермаркеті, а вирощені власними руками.

Та і погода обіцяє трошки побалувати нас сонечком і теплом. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, завтра, 28 квітня, в Україні почнеться потепління, яке посилиться на Великдень до +23°.

Поради від Комаровського: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко