Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня, його результати учасники зможуть отримати 16 квітня.

На пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися майже 140 тис. осіб.

Як повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, остаточні цифри будуть відомі дещо пізніше, коли регіональні центри оцінювання якості освіти опрацюють усі платежі.

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Він нагадав, що пробне ЗНО відбудеться 10 квітня, а кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест з одного навчального предмета та додатково завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома.

Внести свої відповіді до спеціального сервісу учасники мають з 10 по 14 квітня, щоб 16 квітня отримати результати пробного ЗНО.

"Вже з 1 лютого розпочнеться реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Розроблено декілька варіантів його проведення: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в закладах освіти (за вибором здобувача освіти). Це варіанти, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні", - пояснив Шкарлет.

Він уточнив, що доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

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Автор: Антоніна Доломанжи