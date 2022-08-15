Одесит підтримував повномасштабне вторгнення Росії на територію України та виправдовував дії окупантів.

В Одесі затримано чоловіка, який закликав ворога захопити Одесу, Харків та Миколаїв.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що прихильник "руського світу" публічно вихваляв владу країни-агресора та закликав захопити українські міста. Відповідні публікації чоловік розповсюджував на своїй сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте".

"Поліцейські затримали 56-річного одесита, який підтримував повномасштабне вторгнення Росії на територію України та виправдовував дії окупантів. Закликав ворога захопити Одесу, Харків та Миколаїв", - йдеться в повідомленні.

За місцем мешкання правопорушника поліцейські провели санкціоновані обыски, у ході яких вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Правоохоронці провели низку експертиз та встановили, що розміщений фігурантом контент є таким, що підтримує та виправдовує збройну агресію Росії проти України. Чоловіку оголосили підозрення у колабораційній діяльності, передбаченій ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі викрито військовослужбовця, який дав хабар за визнання непридатності до служби.

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