Ворожим диверсантом виявився екс-співробітник розформованої міліції.

У Харкові затримано диверсанта головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ): за вказівкою російської спецслужби зловмисник готував підриви двох автозаправних станцій у Харкові та в інших регіонах України.

Як повідомив прес-центр СБУ, для вчинення диверсій він планував використати саморобні вибухові пристрої, які зберігав у спеціально облаштованому схроні на території одного з лісових масивів Харківщини.

Відповідно до задуму російської воєнної розвідки, підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення та поширення панічних настроїв у прикордонних регіонах. Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" - в момент, коли той намагався закласти вибухівки під бочку з газом на одній із харківських автозаправних станцій.

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В спецслужбі поінформували, що при затриманні зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором.

Також, як заявили в СБУ, викрито факти причетності затриманого до вчинення серії інших диверсій на Харківщині. Серед них - підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих автозаправних станціях.

За даними слідства, ворожим диверсантом виявився екс-співробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ він був дистанційно завербований представником російської воєнної розвідки. Під час обшуків виявлено: майже 5 кг пластиду; детонатори; годинниковий механізм до вибухівки; 2 бойові гранати Ф-1 та РГД-5; револьвер; майже 900 тис. готівки у гривневому еквіваленті. Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ст. 113 та ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

СБУ затримала зрадника-снайпера в районі Донецька

Як повідомляв УНІАН, СБУ зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ і воював проти Сил оборони на східному фронті. Зловмисник входив до складу ворожого підрозділу снайперів, що обстрілював позиції українських військ у районі Донецька. Встановлено, що за час ведення бойових дій на передовій фігурант вбив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ. Українські захисники захопили його в полон наприкінці літа цього року поблизу селища Невельське Покровського району на Донеччині.

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