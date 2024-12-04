27 листопада Національна поліція України провела одночасну операцію за 38 різними адресами проти групи підозрюваних, які, як було встановлено, отримали незаконні прибутки за договором про закупівлю уніформи, підписаним у 2022 році між "Сінклер енд Вайлд" (Sinclair and Wilde) та Міністерством оборони України за непомірно завищеними цінами. Згідно з повідомленням Національної поліції України, серед затриманих підозрюваних радник колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова – Роман Баликін та Ігор Франчук – зять колишнього президента Леоніда Кучми, який два терміни був народним депутатом. Головним підозрюваним у справі про корупцію на суму в 10 мільйонів доларів є Філіп Хаїм Соломон, громадянин Франції ізраїльського походження. Також повідомляється, що Соломон, якого не вдалося затримати, оскільки він перебував за кордоном, зник, не сплативши необхідні платежі виробнику уніформи – турецькій компанії "Груп Імпекс" (Grup Impeks). Про це пишуть турецькі ЗМІ.

Лідер злочинного угрупування Філіпп Хаїм Соломон, замішаний у шахрайстві в багатьох країнах світу

Філіп Хаїм Соломон (Філіп Хабабу Соломон) – шахрай міжнародного рівня, що діє під різними іменами, був засуджений у таких країнах, як США та Франція; проти нього ведеться слідство у таких країнах, як Туреччина, Україна та Іспанія. Відомо, що у 2024 році він невдало балотувався в парламент Франції, щоб врятуватися від розслідувань, які проводилися стосовно нього в багатьох країнах.

Ціллю стала турецька компанія

Соломон, який обрав мішенню турецьку компанію "Груп Імпекс", домовився з виробником "Груп Імпекс" про замовлення з постачання уніформи на 25,6 мільйонів доларів, яке він отримав у 2022 році завдяки деяким українським радникам міністрів і політикам. Однак Філіп Соломон через свою компанію "Сінклер енд Вайлд" продав таку ж кількість уніформи Міністерству оборони України за 36 мільйонів доларів. За даними української поліції, Соломон мав розділити різницю в розмірі близько 10 мільйонів доларів з радником міністра Романом Баликіним та колишнім народним депутатом Ігорем Франчуком, які забезпечили підписання контрактів посадовими особами Міністерства оборони за непомірно високими цінами, а також пряму виплату 20 мільйонів доларів авансу компанії Соломона без будь-якого аудиту. Однак українські чиновники погоріли на цій справі – вони були ошукані Філіпом Хаїмом Соломоном та не отримали всіх обіцяних їм хабарів. "Груп Імпекс" подала позов до суду в Туреччині, Соломон навіть був заарештований, коли приїхав до Туреччини, не знаючи про виданий на нього ордер на арешт, але стало відомо, що він покинув Туреччину під час судового процесу через помилкове зняття заборони на виїзд з країни. Відомо, що у Туреччині, у Вищому кримінальному суді Стамбула досі триває суд над Соломоном за звинуваченням у кваліфікованому шахрайстві.

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Накладено арешт на майно підозрюваних

Згідно з висновками українських правоохоронців, підозрювані придбали велику кількість об'єктів нерухомості та елітних транспортних засобів. Під час обшуків, проведених за адресами підозрюваних, було вилучено багато документів і цифрових матеріалів, а також конфісковано їхні активи. Компанія "Сінклер енд Вайлд", центральний офіс якої, як стверджується, знаходиться в США, є підставною компанією, яка не має фізичного офісу в США, і, що цікаво, Анастасія Ульянова – дочка Філіпа Хаїма Соломона, яка, є офіційним власником компанії, має російське походження. Міністерство оборони України, яка перебуває у стані війни з Росією, було ошукане компанією, що належить особі російського походження. Урамках розслідування фігурантам справи, в тому числі Філіпу Хаїму Соломону, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12,5 років.

Нещадна боротьба з корупцією

Керівництво Міністерства оборони України уважно стежить за розслідуванням справи про корупцію, що мала місце у період роботи екс-міністра Олексія Резнікова. Серед інформації, яку поширює Національна поліція України на своїй офіційній сторінці, є інформація про те, що операція, анонсована Національною поліцією України, проводиться в координації з Міністерством оборони та Міністерством фінансів. Міністерство оборони України, як потерпіла сторона у справі, надає всіляку підтримку Національній поліції України.