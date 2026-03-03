Московський слід в історії з блокуванням імпорту української курятини до Молдови

Попередження офіційного Києва про намір заблокувати весь імпорт молдовської виноробної продукції до України у відповідь на повне блокування рішенням ANSA імпорту української курятини та продукції з неї, на жаль, були проігноровані молдовською стороною. Хоча це попередження у лютому містилося у листі віце-прем'єра уряду України Тараса Качки на адресу міністра сільського господарства Молдови Людмили Катлабуги.

Тому Кабінет Міністрів України перейшов до практичних кроків для заборони імпорту молдавської виноробної продукції в Україну. І підготував на минулому тижні проект постанови про внесення змін до постанови № 1795 від 31 грудня 2025 р.

Згідно з постановою, імпорт із Республіки Молдова виноробної продукції підлягатиме ліцензуванню до припинення дискримінаційних дій по відношенню до нашої країнb. Під обмеження потрапляють свіжий виноград (код 0806), вина (код 2204) та етиловий спирт та дистиляти (коди 2207, 2208).

Відео дня

У пояснювальній записці прямо зазначено, що причиною введення обмежень є дії керівництва Національного агентства з безпеки харчових продуктів Молдови (ANSA). Зокрема, це наказ ANSA № 48 від 26 січня цього року та подання цим відомством до СОТ нотифікації з некоректною інформацією (№ G/SPS/N/MDA/33).

Як голові ANSA Мустяце вдається уникати відповідальності

У цій ситуації увагу на себе звертає не лише економічний вимір конфлікту, а й політичний та потенційно "гібридний" вимір.

Як писали багато разів молдовські ЗМІ, багаторічний голова ANSA Раду Мустяце діє під патронатом колишнього міністра сільського господарства Молдови й нинішнього міністра інфраструктури та регіонального розвитку Володимира Болі: "Володимир Боля заявив, що ANSA ніколи не мала такого ефективного керівника та адміністрації. Роз'яснення було зроблено в ефірі програми "Realitatea te Privește" після того, як троє колишніх співробітників Національного агентства з безпеки харчових продуктів звинуватили керівника установи Раду Мустяце у низці зловживань та незаконних дій".

Про це заявили на спільному брифінгу 10 квітня 2024 року звільнені як нелояльні Крістіна Грединара - колишня начальниця Управління ANSA з контролю фітосанітарних продуктів та добрив, Олександру Продан - колишній начальник територіального підрозділу ANSA по Флорештам і Шолденештам та Думитру Пуху - колишній начальник територіального підрозділу ANSA у Бєльцях. Вони висунули звинувачення Мустяце та зробили апеляцію до керівництва держави і окремо до Володимира Болі "звернути увагу на те, що відбувається".

Грединара, Продан та Пуху заявили, що їх незаконно звільнили з керівних посад, а після відновлення на роботі через рішення суду - знову звільнили. Крім того, екс-співробітники ANSA стверджували, що Мустяце особисто дав дозвіл на імпорт партії пестицидів (1330 літрів). Дана партія на той момент була вилучена з Реєстру фітосанітарних засобів як заборонена в ЄС і прострочена з 2019 року. Також ці троє колишніх співробітників ANSA звуинуватили Мустяце в тому, що він спричинив кризу з гречкою на молдовському ринку.

У відповідь на критику Мустяце заявив, що його реформи в ANSA дають результати. Уряд Молдови зі свого боку підтримав Мустяце та ANSA, а речник виконавчої влади Даніель Водє заявив: "Директор Агентства та установа в цілому здійснюють структурну реформу в першу чергу на користь та здоров'я громадян. Загальновідомо, що ANSA роками не могла боротися з корупцією. І тепер керівництво вживає заходів для покращення внутрішньої діяльності".

Заяви про те, що "ANSA роками не могла боротися з корупцією", звучать як звинувачення Мустяце в неефективності. Оскільки Раду Мустяце було призначено керівником ANSA не у квітні 2024 року, а ще у жовтні 2021 року.

Крім того, згідно із законом, його повноваження закінчилися через чотири роки після призначення, у жовтні минулого року. Проте нового керівника агентства замість Мустяце не призначили. З урахуванням того, що він очолює ANSA як тимчасово виконуючий обов'язки, а не повноцінний керівник агентства, це дозволяє поставити питання про вразливість його позицій. І його готовність дослухатися до "наполегливих побажань" тих, від кого залежить його перебування на посаді.

Звинувачення з гречкою зрештою не отримали підтвердження. В той час як історія з 1330 літрів пестицидів має зв’язок з Валеріу Стрільцем, дядьком Раду Мустяце та єдиним власником компанії Bioprotect SRL – одного з найбільших імпортерів та дистриб'юторів хімікатів у Молдові. При цьому в CV Мустяці на сайті ANSA інформація про його колишню роботу в Bioprotect не фігурує. Його ім'я також зникло із сайту самої компанії. Як стверджують молдовські ЗМІ, це приховування було навмисним.

Під час каденції в уряді Молдови у 2015 році прем'єра Молдови Валерія Стрільця критикували за його наміри поглибити торговельні відносини з Росією після того, як він запросив до Кишинева прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

У постійній зв'язці з Раду Мустяце фігурує начебто як нейтральне обличчя колишній міністр сільського господарства Володимир Боля. Під час перебування на посаді міністра сільського господарства і розгляді претензій до Раду Мустяце він позиціонував себе як третейський суддя, до якого могли апелювати всі скривджені. Реально він на ці скарги не реагував. Тим самим покриваючи та захищаючи Раду Мустяце.

Володимир Боля навчався у Ленінградській військово-політичній школі у 1989-1991 роках. Також він має зв'язки з російськими чиновниками, встановлені ним під час офіційних зустрічей.

Цікавим є також той факт, що курс на "експорт до ЄС переробленого м'яса птиці та яєць категорії А для споживання" був анонсований Володимиром Болею разом із Раду Мустяце на спільному брифінгу ще у 2023 році. Таким чином, під пристойним приводом виходу на ринки ЄС було розпочато "багатоходівку" з метою заблокувати продукцію українського птахівництва під приводом захисту національних інтересів. Здоровою конкуренцією тут і "не пахне".

Блокування української курятини набуває ознак спланованої диверсії

А тим часом у результаті цих комбінацій Мустяце молдовські винороби ризикують втратити український ринок – і все через амбіції одного чинного державного чиновника Молдови та його куратора зі шлейфом зв'язків із ФСБ Росії.

Загалом ситуація навколо заборони української курятини в Молдові виходить з-під контролю та набуває ознак спланованої диверсії. Поки уряди двох країн намагаються домовитися, керівник ANSA зриває процес, виставивши українському бізнесу абсурдні та неправомірні вимоги.

Зусилля Мустяце зі штучного блокування всього імпорту української курятини за підтримки його партнера Боли виразно особливо виразно контрастують із позицією молдовського керівництва щодо підтримки України.

У минулий четвер 65 депутатів парламенту Молдови ухвалили Декларацію з нагоди четвертої річниці з моменту початку масштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну. В документі підтримується боротьба України і засуджується російська агресія.

Голова парламенту Ігор Гросу наголосив: "Республіка Молдова була, є і буде солідарною з Україною та українським народом. Ми вдячні нашим сусідам за мужність, з якою вони захищають свою свободу, країну та майбутнє, а також за те, що своїм опором вони захищають мир та безпеку всього регіону, зокрема Республіки Молдова". За словами Гросу, Україна продовжує підтримувати Республіку Молдова навіть під час війни, згадавши, зокрема, як нещодавно команда із 40 українських лікарів врятувала життя дев'ятимісячній дівчинці з Республіки Молдова.

І якраз тоді, коли молдовські депутати висловлювали вдячність і підтримку Україні, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Володимир Боля на минулому тижні проводив офіційну зустріч в уряді з бізнесменом Еміном Агаларовим. Подія викликала критику в публічному просторі та ЗМІ Молдови через задокументовані зв'язки родини Агаларових з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Проурядовий журналіст Олександр Козер різко розкритикував зустріч Болі з олігархом, наближеним до Путіна. Він нагадав, що батько Еміна, мільярдер Арас Агаларов, особисто був нагороджений Володимиром Путіним "Орденом Пошани". Крім того, родина Агаларова раніше фігурувала в міжнародних розслідуваннях втручання у виборчі процеси в Сполучених Штатах.

Отже, у підсумку постає важливе питання: чому керівник одного державного агентства Мустяце за підтримки свого патрона Болі дозволяє собі саботувати міждержавні домовленості України та Молдови?

Відповідь лежить у політичних зв'язках Мустяце та Болі. Логіка дій цієї групи абсолютно деструктивна: вони штучно створюють кризу, яка вже спровокувала Кабмін України підготувати постанову про повне ембарго на молдавське вино та спирт.

Блокування доступу на український ринок винного імпорту з Молдови – це прямий удар по економіці Молдови та провокування антиукраїнських настроїв у Модові. І це ідеальний сценарій для російських спецслужб, реалізований руками молдовських чиновників. Запитання лише одне: чи розуміє прем'єр-міністр Молдови, чию саме гру зараз веде керівник ANSA?