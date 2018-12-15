Далакян захистив титул чемпіона світу з боксу WBA в найлегшій вазі

Український боксер завершив бій достроково, в кінцівці 5-го раунду.

Український боксер Армен Далакян захистив титут чемпіона світу з боксу серед професіоналів за версією WBA в найлегшій вазі.

Наш спортсмен в кінцвціі 5-го раунду титульного поєдинку завершив бій проти Грегоріо Леброна з Домініканської Республіки, повідомляє кореспондент УНІАН.

Українець володів перевагою впродовж всього бою. Рідні стіни (поєдинок проходив в Києві) додали сил боксеру, який вже в першому раунді завдав ряд відчутних ударів супернику. А у другому раунді Далакян вперше відправив Леброна в нокдаун. Методичное побиття суперника тривало до кінця 4-го раунду.

Доля поєдинку була вирішена в 5-му раунді. Далакян двічі відправив суперника в нокдаун і після другого (третього - у всьому бою) арбітр прийняв рішення припинити бій. Грегоріо Леброн показував, що він готовий до продовження бою, але рефері був невблаганний. Справедливості заради варто відзначити, що обличчя - все в синцях, і загальний стан домініканського боксера викликали побоювання.

Таким чином, Далакян здобув 18-ту перемогу в кар'єрі (0 поразок, 13 нокаутів) й успішно провів захист титулу чемпіона світу за версією WBA.