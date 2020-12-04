Ентоні Джошуа вважає, що наступного року зустрінеться в рингу з Олександром Усиком.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа висловив думку, що наступного року буде боксувати з українцем Олександром Усиком.

В інтерв'ю YouTube-каналу ESPN UK Джошуа висловив думку, що організувати бій з Усиком простіше, ніж з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

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"Ф'юрі - безумовний талант, але я не знаю, що він буде робити далі. Чи буде він битися з Уайлдером або Кабайєлом, чи не буде. Ф'юрі анонсував, що проведе бій зі мною, угода була узгоджена, але ми не б'ємося. І є Усик, який виглядає прямою людиною. Він сказав, що поб'ється з Чісорою, і провів бій. Він говорив, що поб'ється з Візерспуном, і побився з ним. Я вибираю серйозних людей", - заявив Джошуа.

Британець підкреслив, що хотів би протестувати себе в бою з Ф'юрі, і "якщо він налаштований серйозно, то бій відбудеться":

"Я однозначно готовий змагатися з ним, без проблем. Але питання в тому, чи готовий він. Це зовсім інша історія".

При цьому він вважає, що наступного року, швидше за все, зустрінеться в рингу з Усиком:

"Не знаю, що відбудеться в 2021 році. Але якби я ставив гроші, то зробив би ставку на бій з Усиком. "Matchroom Boxing" може напряму організувати цей поєдинок, а послужний список Усика показує, що коли він когось згадує, то б'ється з цим суперником".

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захищатиме титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента за лінією IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Після цього йому необхідно провести захист пояса WBO.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера, однак організувати поєдинок не вдалося.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хотіли провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Однак Олександр Усик планує перешкодити цим планам, так як не хоче чекати можливості поборотися за титул чемпіона світу. Українець підкреслив, що він "на черзі" на бій з Джошуа.

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Автор: Антон Дудар