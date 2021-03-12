Українець може зустрітися в рингу з Девіном Хейні.

Білл Хейні, батько і тренер Девіна Хейні (25-0, 15 КО), заявив, що наступним суперником американського боксера може стати українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО).

Про це Білл Хейні сказав в інтерв'ю AKHi TV, передає vringe.com.

"Весь світ побачить, що ми зробимо в рингу з Ломаченком, якщо він прийме бій у травні. У мене була бесіда з нашим промоутером Едді Хірном. І я знаю, що ми запропонуємо незабаром Ломаченку семизначний гонорар за те, щоб він бився з Хейні на стрімінгу DAZN. Подивимося, що він скаже у відповідь", - сказав тренер.

Він також зазначив, що Хейні був близький до бою з Хорхе Лінаресом, але все змінилося після того, як Ломаченко і американець поспілкувалися в Twitter.

Читайте також"Влаштуйте справжню битву": американський промоутер запропонував суперника для Ломаченка"Ломаченко вперше виявив бажання битися з Девіном. Відразу ж після цього я зв'язався з Едді. Він повинен зробити все, щоб цей бій відбувся наступним".

Також Хейні-старший підкреслив, що Ломаченко відповість за свої слова:

"Ломаченко - великий боєць. І Девін давно мріє з ним зустрітися. Ми хочемо битися, ми впевнені в перемозі. Безумовно, Лома - наш пріоритет. Ломаченко сказав, що готовий битися в травні. Він назвав мого сина сцикуном. І він відповість за свої слова. Хірн незабаром зробить офіційну пропозицію промоутеру українця Бобу Аруму. А з його менеджером Егісом Клімасом ми вже і так не раз спілкувалися".

Перспективи Василя Ломаченка: головне

17 жовтня 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, втративши всі свої пояси.

Українець після бою вибачився за свою поразку від Лопеса і зазначив, що готовий провести реванш. Потім він запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.

Теофімо Лопес відразу заявив, що ні про який реванш не може бути мови, а пізніше і взагалі послав Ломаченка "на три літери".

Також стало відомо, що Ломаченко не планує змінювати вагову категорію, він залишиться в легкій вазі.

Український дієтолог Олександр Фока спрогнозував невтішний кінець кар'єри Ломаченка.

Боб Арум раніше заявив, що Ломаченко може зустрітися з японцем Масаеші Накатані, а також називав інших можливих суперників Ломаченка.

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Автор: Антон Дудар