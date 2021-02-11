Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес записав відеозвернення для своїх українських фанатів.
Відео в Instagram опублікував юрист Лопеса, екс-адвокат Олександра Усика Микола Ковальчук.
"Всім привіт. Це Теофімо Лопес. Хочу подякувати всім своїм фанатам, всім, хто мене підтримує в Українї. Слава Україні!", - сказав Лопес, при цьому фразу "Слава Україні" він вимовив українською.
Раніше батько і тренер американського боксера Теофімо Лопес-старший також передав привіт Україні. Як повідомляє "Чемпіон", він сказав: "Viva Ukraine!" ("Слава Україні!"), а також: "Коли будемо в Україні, Побачимося, друзі. Я люблю вас".
Крім того, Лопес-старший, піднімаючи келих вина, вимовив несподіваний тост: "За майбутнього президента України - Кличка".
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