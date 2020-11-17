Теофімо Лопес-старший не бачить сенсу в реванші.

Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший заявив, що Василь Ломаченко не отримає реванш.

Про це він сказав в інтерв'ю ютуб-каналу Johnny's Fight Palace, передає fightnews.info.

"Для чого давати Ломаченку реванш? Щоб ми його нокаутували? Він і сам не піде на реванш. Ломаченко вийде і скаже, що перед реваншем хоче зробити якусь іншу фігню. З цим хлопцем покінчено", - сказав Лопес-старший.

Читайте також"Залижемо рани і повернемося": Усик назвавши причини поразки Ломаченка в бою з Лопесом

Він підкреслив, що Ломаченко нешанобливо поставився до Лопесів, коли не захотів включати в контракт на бій опцію реваншу:

"Якби бій вийшов близьким, можливо, реванш би відбувся. Ми б могли дати йому ще один чортів шанс, але він не хотів залишати нам жодних шансів. У контракті не було опції реваншу. Цей хлопець нас не поважав. І він робив все це л*йно, оскільки хотів показати всьому світу, що ми фальшивки, що ми несправжні. Лома не погодився включати в контракт опцію реваншу, оскільки всі б говорили, що він боїться програти. Він не захистив себе".

Ломаченко - Лопес: після бою

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар