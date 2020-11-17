Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший заявив, що Василь Ломаченко не отримає реванш.
Про це він сказав в інтерв'ю ютуб-каналу Johnny's Fight Palace, передає fightnews.info.
"Для чого давати Ломаченку реванш? Щоб ми його нокаутували? Він і сам не піде на реванш. Ломаченко вийде і скаже, що перед реваншем хоче зробити якусь іншу фігню. З цим хлопцем покінчено", - сказав Лопес-старший.
Читайте також"Залижемо рани і повернемося": Усик назвавши причини поразки Ломаченка в бою з Лопесом
Він підкреслив, що Ломаченко нешанобливо поставився до Лопесів, коли не захотів включати в контракт на бій опцію реваншу:
"Якби бій вийшов близьким, можливо, реванш би відбувся. Ми б могли дати йому ще один чортів шанс, але він не хотів залишати нам жодних шансів. У контракті не було опції реваншу. Цей хлопець нас не поважав. І він робив все це л*йно, оскільки хотів показати всьому світу, що ми фальшивки, що ми несправжні. Лома не погодився включати в контракт опцію реваншу, оскільки всі б говорили, що він боїться програти. Він не захистив себе".
Ломаченко - Лопес: після бою
- У ніч з 17 на 18 жовтня по Києву Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.
- Українець втратив свої титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі, а Лопес, який зберіг пояс IBF і отримав титули українця, став єдиним діючим абсолютним чемпіоном світу в боксі.
- Лопес відразу заявив, що не збирається давати реванш Ломаченку.
- Українець вибачився за свою поразку і сказав, що готовий провести реванш.
- Раніше стало відомо, що Ломаченко проводив бій з Лопесом з травмою. Лопес відреагував на цю інформацію, вважаючи це виправданням.
- Промоутер Боб Арум прокоментував ситуацію з можливим реваншем.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram