Український спортивний дієтолог Олександр Фока, який працює з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом, заявив, що не бачить перспектив у Василя Ломаченка після його поразки в бою з американцем.
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Слова фахівця наводить Tribuna.com.
"Василь, починаючи з бою проти Педраси, почав просідати функціонально, це було дуже помітно в бою, хоча вони з татом провели колосальну роботу в тренувальному таборі. З Кемпбеллом також було помітно, що Ломаченко просів.
І коли журналіст хотів взяти у нього інтерв'ю, Василь сказав, що втомився. Було видно, що він дуже втомився. Раніше ви ніколи б такого не почули від нього.
Анатолій Миколайович (батько і тренер Ломаченка - прим.) - любитель наднавантажень, але Василь - віковий боєць. Маючи за плечима таку аматорську кар'єру, його природний ресурс закінчується. І відновлюється він з кожним боєм все гірше", - сказав Фока.
Дієтолог впевнений, що пік кар'єри Ломаченка залишився позаду:
"Думаю, що колишнього Василя ми вже більше не побачимо, бо він стає старше, а тато хоч і геніальний аналітик і стратег, але не зможе кардинальним чином поміняти щось в підготовці".
Ломаченко - Лопес: після бою
- У ніч з 17 на 18 жовтня по Києву Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.
- Українець втратив свої титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі, а Лопес, який зберіг пояс IBF і отримав титули українця, став єдиним діючим абсолютним чемпіоном світу в боксі.
- Лопес відразу заявив, що не збирається давати реванш Ломаченку.
- Українець вибачився за свою поразку і сказав, що готовий провести реванш.
- Раніше стало відомо, що Ломаченко проводив бій з Лопесом з травмою. Лопес відреагував на цю інформацію, вважаючи це виправданням.
- Промоутер Боб Арум прокоментував ситуацію з можливим реваншем.
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