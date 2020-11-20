Фахівець вважає, що український екс-чемпіон світу вже не витримує навантажень.

Український спортивний дієтолог Олександр Фока, який працює з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом, заявив, що не бачить перспектив у Василя Ломаченка після його поразки в бою з американцем.

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Слова фахівця наводить Tribuna.com.

"Василь, починаючи з бою проти Педраси, почав просідати функціонально, це було дуже помітно в бою, хоча вони з татом провели колосальну роботу в тренувальному таборі. З Кемпбеллом також було помітно, що Ломаченко просів.

І коли журналіст хотів взяти у нього інтерв'ю, Василь сказав, що втомився. Було видно, що він дуже втомився. Раніше ви ніколи б такого не почули від нього.

Анатолій Миколайович (батько і тренер Ломаченка - прим.) - любитель наднавантажень, але Василь - віковий боєць. Маючи за плечима таку аматорську кар'єру, його природний ресурс закінчується. І відновлюється він з кожним боєм все гірше", - сказав Фока.

Дієтолог впевнений, що пік кар'єри Ломаченка залишився позаду:

"Думаю, що колишнього Василя ми вже більше не побачимо, бо він стає старше, а тато хоч і геніальний аналітик і стратег, але не зможе кардинальним чином поміняти щось в підготовці".

Ломаченко - Лопес: після бою

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Автор: Данило Слесь