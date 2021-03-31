В австралійському Ньюкаслі син відомого російського боксера Кості Цзю, Тім Цзю, нокаутував чергового суперника. Цього разу непереможному австралійцю протистояв ірландець Денніс Хоган.
Особливої інтриги не вийшло, оскільки 26-річний Цзю почав домінувати з першої секунди й закономірно в 5-му раунді завершив бій достроково. Хоган пропустив серію ударів і останньою крапкою став шалений аперкот в бороду ірландцю.
Таким чином, Тім захистив пояс WBO Global в першій середній ваговій категорії. Отже, Цзю-молодший отримав право на титульний бій WBO з 31-річним аргентинцем Брайаном Кастаньо.
Tim Tszyu rocks Dennis Hogan with a VICIOUS uppercut, then his corner throws in the towel pic.twitter.com/Un2wosRMfR— The One-Two (@TheOneTwoBoxing) March 31, 2021
Зауважимо, що ця перемога стала для Цзю 18-ою з 18 можливих, 14 з яких закінчувалися нокаутом.
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