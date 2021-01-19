Олександр Усик / фото REUTERS

Промоутер Едді Хірн заявив, що його клієнт Олександр Усик (18-0, 13 КО) хоче 2,71 мільйони долларів, за те, щоб не вимагати бій з Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) за повноцінний пояс WBO.

Про це він сказав в інтерв'ю Marca.

"Можете уявити собі таку розмову: я підхожу до Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа та кажу: "Добре, щоб всі пояси були на кону, ви повинні заплатити 3% органам, які управляють. По 300 тисяч фунтів за 4 титули – це 1,6 мільйона долларів. Додати ще IBO, і тоді виходить 2,03 мільйони в сумі. Ви окремо повинні заплатити керівним органам. О, ще й Усик хоче декілька мільйонів долларів – 2,71. Ви згодні, хлопці? Просто розкошельтесь на пару мільйонів з власних кишень", – повідомив Хірн.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

  • Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
  • Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.

  • Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак цей бій не відбувся, і у Ф'юрі вже підкреслили, що третього бою не буде.

  • У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Команди боксерів вже близькі до завершення переговорів.

  • Олександр Усик спершу заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним. Пізніше він сказав, що хоче, щоб бій Джошуа - Ф'юрі відбувся.

  • Джошуа заявляв, що готовий відмовитися від пояса WBO заради бою з Ф'юрі, а промоутер Едді сказав Хірн, що бій Джошуа - Ф'юрі відбудеться "або з усіма поясами, або взагалі без них".

  • Британський боксер Джо Джойс вже кидав українцю виклик. Він займає друге місце в рейтингу WBO - відразу після Усика.

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Автор: Будрін Артем