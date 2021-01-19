Український боксер вимагатиме грошової компенсації.

Промоутер Едді Хірн заявив, що його клієнт Олександр Усик (18-0, 13 КО) хоче 2,71 мільйони долларів, за те, щоб не вимагати бій з Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) за повноцінний пояс WBO.

Про це він сказав в інтерв'ю Marca.

"Можете уявити собі таку розмову: я підхожу до Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа та кажу: "Добре, щоб всі пояси були на кону, ви повинні заплатити 3% органам, які управляють. По 300 тисяч фунтів за 4 титули – це 1,6 мільйона долларів. Додати ще IBO, і тоді виходить 2,03 мільйони в сумі. Ви окремо повинні заплатити керівним органам. О, ще й Усик хоче декілька мільйонів долларів – 2,71. Ви згодні, хлопці? Просто розкошельтесь на пару мільйонів з власних кишень", – повідомив Хірн.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак цей бій не відбувся, і у Ф'юрі вже підкреслили, що третього бою не буде.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Команди боксерів вже близькі до завершення переговорів.

Олександр Усик спершу заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним. Пізніше він сказав, що хоче, щоб бій Джошуа - Ф'юрі відбувся.

Джошуа заявляв, що готовий відмовитися від пояса WBO заради бою з Ф'юрі, а промоутер Едді сказав Хірн, що бій Джошуа - Ф'юрі відбудеться "або з усіма поясами, або взагалі без них".

Британський боксер Джо Джойс вже кидав українцю виклик. Він займає друге місце в рейтингу WBO - відразу після Усика.

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Автор: Будрін Артем