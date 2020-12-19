Український боксер готовий відійти в сторону, щоб бій двох чемпіонів відбувся.

Український боксер Олександр Усик заявив, що не проти, щоб Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа визначили абсолютного чемпіона світу.

Про це він сказав у коментарі The Sun.

"Всі чотири пояси можуть опинитися в одних руках однієї людини. Це може бути унікальна можливість. Нам потрібно все поговорити і обговорити, щоб це сталося, тому що це дійсно велика подія".

При цьому Усик підкреслив, що як і раніше хоче зустрітися в рингу з Джошуа:

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"Я досі хочу бою з Джошуа за титул. Є багато факторів для того, щоб цей поєдинок відбувся. Моя команда, всі зацікавлені сторони вже працюють над цим. Але є ще багато людей, які хочуть побитися з ним, наприклад, Ф'юрі".

Ситуація в суперважкій вазі: головне

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Автор: Антон Дудар