Український боксер Олександр Усик заявив, що не проти, щоб Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа визначили абсолютного чемпіона світу.
Про це він сказав у коментарі The Sun.
"Всі чотири пояси можуть опинитися в одних руках однієї людини. Це може бути унікальна можливість. Нам потрібно все поговорити і обговорити, щоб це сталося, тому що це дійсно велика подія".
При цьому Усик підкреслив, що як і раніше хоче зустрітися в рингу з Джошуа:
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"Я досі хочу бою з Джошуа за титул. Є багато факторів для того, щоб цей поєдинок відбувся. Моя команда, всі зацікавлені сторони вже працюють над цим. Але є ще багато людей, які хочуть побитися з ним, наприклад, Ф'юрі".
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.
Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак у Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.
У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Їх промоутери налаштовані організувати цей поєдинок.
Однак Олександр Усик заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним.
Якщо титул WBO буде вакантним, Усик може оскаржити його з британцем Джо Джойсом, який вже кидав українцю виклик.
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