Датський легіонер Динамо Дуелунн отримав важку травму і вибув на 2-3 місяці
Датський легіонер київського Динамо Міккель Дуелунн отримав важку травму під час вчорашнього матчу Ліги Європи проти чеського «Яблонця».
У гравця діагностували перелом гомілки, в результаті чого йому доведеться пропустити 2-3 місяці, повідомляє Динамоманія.
Варто відзначити, що вболівальники столичної команди масово підтримали гравця, який отримав серйозну травму.
«Одужуй»
«Ми з тобою, відновлюйся»
«Доброго одужання»
«Одужуйте! Ви хороший футболіст і принесете багато користі Динамо»
«Швидше видужуй»
Безліч подібних коментарів можна побачити на сторінці данця в Instagram. Зазначимо, що також якнайшвидшого одужання Миккелю бажають і його екс-партнери по «Мідтьюланнду» і багато футболістів, які виступають в чемпіонаті Данії.