Датський легіонер Динамо Дуелунн отримав важку травму і вибув на 2-3 місяці

Гравець пропустить зимову підготовку в міжсезоння.

Датський легіонер київського Динамо Міккель Дуелунн отримав важку травму під час вчорашнього матчу Ліги Європи проти чеського «Яблонця».

У гравця діагностували перелом гомілки, в результаті чого йому доведеться пропустити 2-3 місяці, повідомляє Динамоманія.

Варто відзначити, що вболівальники столичної команди масово підтримали гравця, який отримав серйозну травму.

«Одужуй»

«Ми з тобою, відновлюйся»

«Доброго одужання»

«Одужуйте! Ви хороший футболіст і принесете багато користі Динамо»

«Швидше видужуй»

Безліч подібних коментарів можна побачити на сторінці данця в Instagram. Зазначимо, що також якнайшвидшого одужання Миккелю бажають і його екс-партнери по «Мідтьюланнду» і багато футболістів, які виступають в чемпіонаті Данії.