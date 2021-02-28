Відкрити рахунок командам так і не вдалося.

У центральному матчі 26-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Челсі" приймав "Манчестер Юнайтед".

Зустріч на "Стемфорд Брідж" завершилася без забитих м'ячів.

Відзначимо, що в першому колі "МЮ" і "Челсі" також зіграли внічию 0:0.

Читайте такожАПЛ: Челсі несподівано втратив очки у матчі проти команди "альпійського Клоппа" (відео)"Челсі" продовжив серію без поразок під керівництвом Томаса Тухеля. Вона налічує дев'ять ігор (6 перемог і 3 нічиї).

"МЮ" також не програє в дев'яти поспіль матчах у всіх турнірах (4 перемоги і 5 нічиїх).

"Челсі" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Челсі": Менді, Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер, Хадсон-Одої (Джеймс, 46), Канте, Ковачич, Чилвелл, Зієш (Вернер, 78), Маунт, Жиру (Пулішич, 65)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу, Мактоміней, Фред, Грінвуд (Марсьяль, 79), Фернандеш, Джеймс, Решфорд

АПЛ: положення команд

Після 26 турів у "Манчестер Юнайтед" в активі 50 очок, манкуніанці йдуть другими на 12 пунктів відстаючи від "Манчестер Сіті".

"Челсі" набрав 44 очки і займає п'яте місце. Лондонці відстають від "Вест Хема" (45 очок) і "Лестера" (49).

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Автор: Антон Дудар