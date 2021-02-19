Мірча Луческу був незадоволений помилкою Георгія Бущана.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу після закінчення матчу Ліги Європи проти "Брюгге" накричав на воротаря Георгія Бущана через його результативну помилку.

Цей фрагмент потрапив у трансляцію матчу. Відео можна подивитися за посиланням.

Було чутно, що Луческу поставив Бущану, який йшов в роздягальню, питання: "Як може бути таке?". Воротар нічого не відповів тренеру.

Екс-футболіст збірної України Євген Левченко в коментарі meta-ratings.com.ua розкритикував вчинок Луческу.

"На мій погляд, непрофесійно з боку Луческу висловлювати претензії воротареві Георгію Бущану відразу після матчу на камеру, а не в роздягальні в присутності команди. Такі висловлювання не личать Містеру", - сказав Левченко.

Він також підкреслив, що Бущан - не єдиний, хто винен у пропущеному голі:

Читайте такожБоялися шахрайства: Брюгге відмовлявся проходити тестування на COVID-19 в Україні перед матчем з Динамо"Тим більше, що не можна всіх собак за пропущений гол вішати на Бущана, адже той же Бесєдін визнав свою помилку. Жора більше помилився позиційно, адже потрібно було або до кінця виходити з воріт і зносити м'яч разом з головою суперника, або залишатися на лінії. Але одного Бущана звинувачувати не можна. У моєму розумінні, це була колективна помилка".

"Динамо" - "Брюгге": підсумки матчу

Матч "Динамо" - "Брюгге" завершився внічию 1:1. Кияни відкрили рахунок у другому таймі, але незабаром пропустили.

Таким чином, у повторній грі "Динамо" потрібно буде обов'язково забивати, щоб розраховувати на позитивний результат.

Цей матч змогли відвідати вболівальники. Відповідний дозвіл було отримано вранці в день гри.

Найкращим гравцем цього поєдинку за версією Whoscored став Брендон Мехеле, який забив у ворота Георгія Бущана.

Мірча Луческу прокоментував підсумки матчу на прес-конференції.

Матч-відповідь відбудеться 25 лютого на полі "Брюгге".

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Автор: Антон Дудар