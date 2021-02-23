Кияни спробують пройти в наступний етап турніру у виїзному матчі.

25 лютого в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" в Бельгії зіграє проти місцевого "Брюгге".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Брюгге - Динамо.

"Динамо", на думку букмекерів, є аутсайдером поєдинку.

Так, на перемогу киян у гостях можна поставити з коефіцієнтом 3,65, тоді як на перемогу господарів поля - 2,10, а на нічию - 3,55.

Результат першого матчу (1:1) дає перевагу "Брюгге", адже "Динамо" обов'язково потрібно забивати в гостях. А тому бельгійський клуб є фаворитом на прохід до 1/8 фіналу. Коефіцієнт на це - 1,53, тоді як на прохід "Динамо" - 2,60.

"Брюгге" - "Динамо": перед матчем

У першій зустрічі команд 18 березня "Динамо" вело завдяки голу Віталія Буяльського, але упустило перевагу.

Мірча Луческу висловив упевненість, що у матчі-відповіді "Динамо" буде найкращим.

Між матчами ЛЄ "Динамо" в УПЛ врятувалося від поразки в матчі проти "Десни" (1:1), а "Брюгге" в чемпіонаті Бельгії розгромив "Левен" (3:0).

"Брюгге" і "Динамо" розсудять сербські арбітри. Головним суддею призначений Срджан Йованович.

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Автор: Антон Дудар