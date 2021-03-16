Лондонцям необхідно утримати перевагу, здобуту в гостях.

17 березня відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Челсі" та "Атлетіко". Команди зіграють на "Стемфорд Брідж" у Лондоні.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Челсі - Атлетіко.

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Челсі - Атлетіко: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 22.00.

Пряма трансляція дуелі англійського та іспанського клубів буде доступна на телеканалі "Футбол 2".

Також в прямому ефірі матч можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.

Челсі - Атлетіко: перед матчем

У першій зустрічі "Челсі" переміг з рахунком 1:0. Переможний м'яч на 68-й хвилині забив ударом через себе французький форвард Олів'є Жиру.

Напередодні матчу обидві команди невдало зіграли в національних чемпіонатах. Примітно, що обидва колективи розписали нульові нічиї у виїзних поєдинках. "Челсі" в АПЛ розійшовся миром з "Лідсом", а "Атлетіко" в чемпіонаті Іспанії не зміг здолати "Хетафе".

Розсудить матч італійська бригада арбітрів, очолювана Даніеле Орсато.

"Челсі" з новим тренером Томасом Тухелем за 12 поєдинків жодного разу не програв. В активі "аристократів" 8 перемог при 3-х нічиїх.

"Атлетіко" є однією з двох команд, яка пройшла в плей-офф Ліги чемпіонів, маючи негативну різницю забитих-пропущених голів на груповому етапі. Інший такий колектив - німецький "Лейпциг", який вже вибув зі змагань.

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Автор: Антон Дудар