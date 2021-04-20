Лондонський "Челсі" хоче вийти з Європейської Суперліги й вже почав готувати відповідні документи.
Про це стало відомо британським журналістам BBC з власних джерел.
Сьогодні о 22:00 у "Челсі" домашнє протистояння в рамках Англійської прем'єр-ліги проти "Брайтона". Автобус команди поблизу стадіону оточив здоровенний натовп фанатів, які вийшли на акцію протесту. Їх спільнота категорично проти вступу "аристократів" до Європейської Суперліги. Обурені вболівальники блокували в'їзд "Челсі" на стадіон.
Це відео протесту.
Chelsea fans stopping traffic to protest the Super League pic.twitter.com/lkzAnt1wlh— Martha Kelner (@marthakelner) April 20, 2021
А це відео з моментом, коли вболівальники дізналися, що клуб готує документи на вихід, і палко привітали це рішення.
First rumours filter through suggesting that Chelsea’s ESL stay could be cut short barely 48 hours after joining. Ripples of cheers at first before everyone catches on. pic.twitter.com/hOeaISsrgB— Ron Walker (@ronnabe) April 20, 2021
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Створення Суперліги: що відомо
- 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".
- Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).
- Главою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.
- Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.
- УЄФА категорично проти створення Суперліги і вже пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги.
- Клуби Суперліги пригрозили судом у відповідь на потенційні санкції.
- Президент УЄФА Александер Чеферін вже встиг попередити гравців, що за участь у Суперлізі буде заборона грати за національні збірні, а також підкреслив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".
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