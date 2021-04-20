Команда Романа Абрамовича раптово змінила курс.

Лондонський "Челсі" хоче вийти з Європейської Суперліги й вже почав готувати відповідні документи.

Про це стало відомо британським журналістам BBC з власних джерел.

Сьогодні о 22:00 у "Челсі" домашнє протистояння в рамках Англійської прем'єр-ліги проти "Брайтона". Автобус команди поблизу стадіону оточив здоровенний натовп фанатів, які вийшли на акцію протесту. Їх спільнота категорично проти вступу "аристократів" до Європейської Суперліги. Обурені вболівальники блокували в'їзд "Челсі" на стадіон.

Це відео протесту.

Chelsea fans stopping traffic to protest the Super League pic.twitter.com/lkzAnt1wlh — Martha Kelner (@marthakelner) April 20, 2021

А це відео з моментом, коли вболівальники дізналися, що клуб готує документи на вихід, і палко привітали це рішення.

First rumours filter through suggesting that Chelsea’s ESL stay could be cut short barely 48 hours after joining. Ripples of cheers at first before everyone catches on. pic.twitter.com/hOeaISsrgB — Ron Walker (@ronnabe) April 20, 2021

Створення Суперліги: що відомо

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Переклад: Артем Будрін