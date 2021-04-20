Роман Абрамович - президент "Челсі" / фото REUTERS

Лондонський "Челсі" хоче вийти з Європейської Суперліги й вже почав готувати відповідні документи.

Про це стало відомо британським журналістам BBC з власних джерел.

Сьогодні о 22:00 у "Челсі" домашнє протистояння в рамках Англійської прем'єр-ліги проти "Брайтона". Автобус команди поблизу стадіону оточив здоровенний натовп фанатів, які вийшли на акцію протесту. Їх спільнота категорично проти вступу "аристократів" до Європейської Суперліги. Обурені вболівальники блокували в'їзд "Челсі" на стадіон.

Це відео протесту.

А це відео з моментом, коли вболівальники дізналися, що клуб готує документи на вихід, і палко привітали це рішення.

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Переклад: Артем Будрін