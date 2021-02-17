"Динамо" прийме "Брюгге" на "Олімпійському" в Києві.

Київське "Динамо" 18 лютого стартує в плей-офф Ліги Європи. На "Олімпійському" команда Мірчі Луческу прийматиме "Брюгге".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Брюгге.

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"Динамо" - "Брюгге": де дивитися матч

Стартовий свисток прозвучить о 17.00. Початок зустрічі було перенесено через погодні умови.

У прямому ефірі матч можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1".

Також трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

"Динамо" - "Брюгге": перед матчем

У Лізі чемпіонів чемпіон Бельгії "Брюгге" стартував відразу з групового етапу. Команда набрала 8 очок і посіла третє місце в групі з "Боруссією" Дортмунд, "Лаціо" і "Зенітом".

"Динамо" пробилося в груповий етап ЛЧ, пройшовши в кваліфікації турніру АЗ і"Гент". На груповому етапі кияни стали третіми, набравши 4 очки в групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем".

У минулому сезоні "Динамо" і "Брюгге" перетнулися в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Тоді за сумою двох зустрічей далі пройшов бельгійський клуб (1:0, 3:3), після чого з "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич.

Перед грою суперник "Динамо" через коронавірус і дискваліфікацію залишився без головного тренера і ряду гравців.

"Динамо" відновило сезон перемогою над "Олімпіком" в УПЛ, а "Брюгге" відпочивав більше тижня - матч чемпіонату проти "Шарлеруа" був перенесений.

Судити матч буде бригада арбітрів з Фінляндії на чолі з 42-річним Маттіасом Гестраніусом.

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Автор: Антон Дудар