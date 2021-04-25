Ігор Суркіс подякував Мірчі Луческу, а гравців закликав не зупинятися на досягнутому.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс у роздягальні звернувся до гравців команди, після чого прокоментував завоювання чемпіонського титулу.

Відео опублікував YouTube-канал FootballHub.

Звертаючись до гравців, Суркіс сказав:

"Коли я представляв вам Містера, сказав: "Якщо ви з цим головним тренером не виграєте, тоді вже треба просто опускати руки". Слава богу, що ви в нього повірили. І найголовніше, що він повірив у вас. Команду підняв до такого рівня, що багато хто з вас навіть до кінця не розуміє, як ви піднялися за вісім місяців.

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Але хочу, щоб ви не зупинялися. Сьогодні відсвяткували. У нас ще три матчі - щоб ви вже грали в ранзі чемпіонів і показували такий же футбол. Ще раз нас всіх вітаю. Гуляємо, святкуємо і налаштовуємося на подальше".

У своєму коментарі Суркіс зазначив, що "Динамо" піднялося на новий рівень:

"Ми повернули чемпіонство до Києва, це було нелегко. Був важкий рік, COVID-19, у нас перехворіла майже вся команда, але ми боролися, я вдячний персоналу клубу, лікарям, співробітникам бази. Але, перш за все, хочу сказати величезне спасибі містеру, який за короткий період зумів створити боєздатну команду. Тільки сліпий не бачить, що команда піднялася на новий рівень. Вона грає по-іншому, знає, чого хоче на полі".

Суркіс підкреслив, що ризикував, призначаючи Луческу, але ризик виправдався. Також він сказав, що Луческу залишиться на наступний сезон і висловив упевненість в тому, що "Динамо" буде прогресувати і далі:

"У мене немає ніяких сумнівів, що він залишиться тренером - у нього діючий контракт. Він створював цю команду, будував її. І я думаю, пора вже замахнутися на щось в Європі".

Чемпіонство "Динамо": цифри і факти

"Динамо" в 16-те в історії виграло чемпіонат України. Це рекордний показник.

"Динамо" стало чемпіоном України вперше з 2016 року і в своєму першому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу. Кияни перервали гегемонію "Шахтаря".

У "Динамо" тепер 37 титулів, здобутих за час незалежності України (16 чемпіонських титулів, 12 Кубків України і 9 Суперкубків України). Кияни на два трофеї випереджають "Шахтар" (13 чемпіонських титулів, 13 Кубків України, 8 Суперкубків України та Кубок УЄФА).

Мірча Луческу вдев'яте в кар'єрі став чемпіоном України, вигравши золоті медалі з обома українськими грандами. Він перший тренер, якому вдалося виграти чемпіонство і з "Шахтарем", і з "Динамо". Всього в активі 75-річного Луческу тепер 34 трофеї в кар'єрі.

"Динамо" може оформити "золотий дубль" в сезоні, якщо 13 травня обіграє "Зорю" у фіналі Кубка України.

Разом з чемпіонським титулом "Динамо" завоювало пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів 2021-2022.

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Автор: Антон Дудар