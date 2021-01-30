Кияни продовжують підготовку до весняної частини сезону.

Київське "Динамо" провело четвертий матч у 2021 році - команда Мірчі Луческу в контрольному поєдинку на зборі в Туреччині зустрічалася з болгарським "Лудогорцем".

Матч завершився поразкою віце-чемпіонів України з рахунком 1:2.

У киян пропускали гру через травми Беньямін Вербич, Тудор Белуце, Олександр Тимчик.

"Динамо" - "Лудогорець" - 1:2

"Динамо": Бущан (Нещерет, 46), Кендзера (Волошин, 76), Попов, Забарний (Шабанов, 61), Миколенко (Ванат, 82), Сидорчук, Буяльський (Лєднєв, 61), Шапаренко (Шепелєв, 69), Де Пена (Сідклей, 61), Бєсєдін (Супряга, 76), Жерсон Родрігеc (Караваєв, 61).

Зауважимо, що Богдан Лєднєв був близький аби забити дивовижний гол і вирвати нічию для "Динамо", проте м'яч потрапив у штангу після його шаленого удару зі штрафного.

До вашої уваги повний матч з You-Tube-каналу "Динамо".

Підготовка "Динамо" до другої частини сезону: що потрібно знати

"Динамо" вийшло з відпустки 11 січня. Перший збір команди пройшов в ОАЕ з 15 до 25 січня.

Кияни провели три контрольні матчі. Спершу "Динамо" поступилося "Легії" (0:2), потім здолало солігорський "Шахтар" (2:0), а в третьому поєдинку не змогло обіграти збірну Йорданії.

На другому зборі у "Динамо" заплановано п'ять контрольних матчів.

Відновити сезон "Динамо" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого кияни проведуть першу зустріч з "Брюгге" в плей-офф Ліги Європи.

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Автор: Будрін Артем