Підопічні Мірчі Луческу здолали команду українця Романа Григорчука.

Київське "Динамо" провело другий матч у 2021 році - команда Мірчі Луческу в контрольному поєдинку на зборі в ОАЕ зустрічалася з чемпіоном Білорусі "Шахтарем" (Солігорськ).

Матч завершився перемогою "Динамо" з рахунком 2:0. Обидва м'ячі динамівці забили в другому таймі.

"Динамо" - "Шахтар" - 2:0

Голи: Клейтон, 51, Циганков, 78

"Динамо": Нещерет (Бущан, 46) – Миколенко (Сідклей, 46), Сирота (Шабанов, 40), Попов (Забарний, 46), Караваєв (Кендзьора, 46) – Шепелєв (Буяльський, 46), Андрієвський (Миколенко, 76) – Де Пена (Клейтон, 46), Леднєв (Дуелунд, 46), Родрігес (Циганков, 46, Ванат, 86) – Бєсєдін (Супряга, 46).

YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео матчу.

Підготовка "Динамо" до другої частини сезону: що потрібно знати

"Динамо" вийшло з відпустки 11 січня, а 15 січня кияни вирушили в Емірати. Збір в ОАЕ триватиме до 25 січня.

Наступний спаринг "Динамо" мало провести 22 січня проти місцевого "Аджману", але гра була скасована через спалах коронавірусу в складі клубу з ОАЕ.

Відновити сезон "Динамо" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого кияни проведуть першу зустріч з "Брюгге" в плей-офф Ліги Європи.

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Автор: Будрін Артем