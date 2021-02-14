У Дніпрі зустрінуться команди з нижньої частини турнірної таблиці.

В рамках 14-го туру чемпіонату України на "Дніпро-Арені" пройде матч між "Дніпром-1" і "Інгульцем".

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Дніпро-1" - "Інгулець".

Початок зустрічі - о 17.00.

"Дніпро-1" після першого кола набрав 8 очок і займає останнє місце в таблиці УПЛ. У "Інгульця" - 11 очок і одинадцята позиція.

Зустріч команд в рамках 1-го туру завершилася внічию - 1:1.

На перемогу дніпрян у цій грі букмекери дають коефіцієнт 2,04, на нічию - 3,20, а на успіх гостей - 4,00.

УПЛ, 14-й тур

Дніпро-1 - Інгулець

Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

FootballHub

Нагадаємо, в зимове міжсезоння "Дніпро-1" покинув капітан і ветеран команди Сергій Кравченко.

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Автор: Антон Дудар