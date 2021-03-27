Гравці збірної України в ділових костюмах / фото УАФ

Футболісти збірної України приміряли офіційні костюми, в яких делегація команди поїде на чемпіонат Європи-2020.

Про це повідомила прес-служба Української Асоціації футболу.

Примірка костюмів від компанії "Арбер" відбулася між теоретичним заняттям і обідом, так що у футболістів з'явився привід для позитивних емоцій і дружніх жартів. 

Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

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Автор: Антон Дудар