Гравці збірної України в ділових костюмах / фото УАФ
Футболісти збірної України приміряли офіційні костюми, в яких делегація команди поїде на чемпіонат Європи-2020.
Про це повідомила прес-служба Української Асоціації футболу.
Примірка костюмів від компанії "Арбер" відбулася між теоретичним заняттям і обідом, так що у футболістів з'явився привід для позитивних емоцій і дружніх жартів.
Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати
- В результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.
- Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті.
- Турнір стартує для України 13 червня - був опублікований оновлений календар.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram