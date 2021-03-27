Гравці постали в ділових костюмах.

Футболісти збірної України приміряли офіційні костюми, в яких делегація команди поїде на чемпіонат Європи-2020.

Про це повідомила прес-служба Української Асоціації футболу.

Примірка костюмів від компанії "Арбер" відбулася між теоретичним заняттям і обідом, так що у футболістів з'явився привід для позитивних емоцій і дружніх жартів.

Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

В результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.

Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті.

Турнір стартує для України 13 червня - був опублікований оновлений календар.

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Автор: Антон Дудар