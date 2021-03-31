На офісному столі: футболісти збірної України "зарубалися" в незвичайну гру (відео)

Гравці збірної весело провели час перед матчем проти Казахстану.

Футболісти збірної України, яка 31 березня проведе матч проти Казахстану, зіграли в незвичайний тенісбол. УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу Україна - Казахстан. Відео гри футболістів з'явилося на YouTube-каналі "DoBest!". Замість стандартного столу для тенісболу футболісти збірної використали невеликий офісний стіл, а грали босоніж. Микола Матвієнко та Олександр Зінченко грали в одній команді, а Євген Макаренко та Едуард Соболь - в іншій. Гра завершилася внічию. Читайте такожУкраїна - Казахстан: де дивитися матч кваліфікації ЧС-2022 Україна - Казахстан: перед матчем Збірна України у двох стартових турах кваліфікації набрала 2 очки. Спершу українці зіграли внічию з Францією (1:1), а потім з тим же рахунком вже на своєму полі завершили матч проти Фінляндії.

Казахстан у відборі провів поки тільки один матч - 28 березня вдома казахи поступилися Франції з рахунком 0:2.

Положення команд у групі D: Франція - 4 очки (2 гри), Фінляндія - 2 (2), Україна - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (1), Казахстан - 0 (1).

Україна і Казахстан раніше один проти одного грали чотири рази. У відборі на ЧС-2006 українці виграли 2:1 і 2:0, а в кваліфікації на ЧС-2010 - 3:1 і 2:1.

Українській збірній через травми в матчі не допоможуть Віктор Циганков, Тарас Степаненко, Артем Бєсєдін та Андрій Ярмоленко. А Віталій Миколенко пропустить гру через дискваліфікацію.

Матч судитимуть арбітри зі Словенії на чолі з Матеєм Югом. Матчі збірної України він раніше не обслуговував. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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