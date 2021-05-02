Команда Антоніо Конте математично достроково гарантувала собі перше місце.

У феєричному поєдинку 34-го туру Серії А "Аталанта" не змогла переграти "Сассуоло". Асист на свій рахунок записав український півзахисник Руслан Малиновський, проте бергамаски не змогли набрати три очки у цьому протистоянні.

Таким чином, всі переслідувачі "Інтера" втратили математичні шанси на перемогу в чемпіонаті Італії й гарантували міланцям дострокову перемогу в національній першості. Наразі положення команд за чотири тури до фінішу наступне: в "Інтера" - 82 очки, у "Аталанти" й "Мілана" - по 69 балів, у "Наполі" - 67.

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"Інтер" 11 років назад востаннє вигравав Скудетто - "нерадзуррі" стали чемпіоном Італії в 19-й раз у клубній історії.

"Ювентус" 9 років поспіль був незмінним чемпіоном Італії. Символічно, що саме нинішній тренер "Інтера" Антоніо Конте у 2012 році започаткував цю гегемонію для туринців. А зараз 51-річний фахівець привів до успіху їхнього принципового суперника. Це четверте Скудетто в кар'єрі запального наставника.

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Єдиними гравцями "Інтера", які вийшли на поле в усіх перших 34-х матчах цієї Серії А є капітан-воротар Самір Хандановіч та форвард Лаутаро Мартінес. До слова, словенський голкіпер вперше виграв Скудетто у своїй кар'єрі.

"Інтер" - єдина команда в цій Серії А, яка має найбільшу кількість гравців, що мають щонайменше три забиті голи. Таких виконавців назбиралося аж 9: Лукаку, Лаутаро, Хакімі, Санчес, Шкріняр, Дарміан, Перішич, Д'Амброзіо та Барелла.

Лідер "нерадзуррі" Ромелу Лукаку - перший гравець, який зміг забити понад 20 голів і віддати понад 10 асистів в одному сезоні Серії А відтоді, як Opta почала збирати ці дані (з 2004/05).

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Автор: Артем Будрін