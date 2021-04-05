Правоохоронні органи України будуть ділитися своїм досвідом з катарцями.

Українські поліціянти будуть гарантувати порядок під час проведення в Катарі чемпіонату світу з футболу у 2022 році.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський для Укрінформ.

"У наступному році буде чемпіонат світу з футболу в державі Катар і наші поліціянти поїдуть допомагати в забезпеченні безпеки на вулицях Катару протягом чемпіонату світу. Наших вже беруть як найкращих", - розповів Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter підтвердив цю інформацію.

Українська поліція може поділитися подібним досвідом, оскільки у 2018 році в Києві відбувався фінал Ліги чемпіонів, де правоохоронні органи ретельно пильнували порядок.

Нагадаємо, що ЧС в Катарі відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022.

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Автор: Будрін Артем