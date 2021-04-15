Курйозний епізод стався під час матчу 30-го туру другого за силою турецького дивізіону між "Гіресунспором" і "Анкарою Кечіоренгюджю".
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Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
На початку другого тайму на поле вибіг кіт, який відразу ж став зіркою трансляції матчу.
Це сталося під час паузи, пов'язаної з травмою одного з гравців. У цей же час пролунав заклик до вечірньої молитви, а футболісти, які дотримуються Рамадану, отримали можливість перекусити і попити води.
Кіт побігав по полю, після чого його вдалося прогнати.
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