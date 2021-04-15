Тварина вибігла на поле під час паузи в матчі, пов'язаної з Рамаданом.

Курйозний епізод стався під час матчу 30-го туру другого за силою турецького дивізіону між "Гіресунспором" і "Анкарою Кечіоренгюджю".

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Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

На початку другого тайму на поле вибіг кіт, який відразу ж став зіркою трансляції матчу.

Це сталося під час паузи, пов'язаної з травмою одного з гравців. У цей же час пролунав заклик до вечірньої молитви, а футболісти, які дотримуються Рамадану, отримали можливість перекусити і попити води.

Кіт побігав по полю, після чого його вдалося прогнати.

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Автор: Антон Дудар