Останній раз чинні чемпіони Англії перемагали вдома 16 грудня 2020 року.

Головний коуч "Ліверпуля" Юрген Клопп озвучив причини негативних результатів на домашньому полі мерсисайдців - "Енфілді".

Про це повідомляє Sky Sports.

"Однією з головних причин, безперечно, є відсутність вболівальників на трибунах. Багато команд мають цю проблему. На додачу, причиною того, що ми не вигравали домашні ігри, є те, що ми грали не у всіх матчах достатньо добре", - вважає екс-тренер дортмундської "Боруссії".

"Були домашні поєдинки, коли ми програвали, але після яких я думав, що в інші часи, навіть без вболівальників, ми точно мали б виграти цю гру, але ми цього не зробили. Шість домашніх ігор поспіль програємо на "Енфілді"? Нічого собі! Це довго. Ми повинні змінити це. Але це не те, що я можу змінити на тренуваннях чи ще десь, ми просто повинні привести себе в правильне мислення", - додав харизматичний німець.

"Довгий час ніхто не міг пояснити, чому ми такі сильні вдома, принаймні, з точки зору результатів. Зараз це непросто пояснити, але головна причина - це те, що ми сумуємо за своїми фанатами", - завершив думку 53-річний фахівець.

Зауважимо, що в цьому році "Ліверпуль" зіграв сім поєдинків на "Енфілді" в АПЛ, програвши шість з них і здобувши одну нічию. Останній раз чинні чемпіони Англії перемагали вдома 16 грудня 2020 року у "Тоттенхема".

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Автор: Будрін Артем