Кріштіану Роналду / фото REUTERS

Модель з США Кетрін Майорга готує позов до суду проти нападника туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Красуня намагається "вибити" з футболіста компенсацію за зґвалтування.

Про це повідомляє The Mirror.

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Наприкінці 2018 року Майорга заявила, що Роналду збезчестив її в Лас-Вегасі у червні 2009 року. Наразі американка вимагає від португальця 18 мільйонів фунтів стерлінгів за "біль і страждання в минулому", 18 мільйонів за "біль і страждання в майбутньому" та ще 18 мільйонів моральної компенсації. Отже, Майорга хоче стягнути з 5-разового володаря Золотого м'яча близько 56,5 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно 65 мільйонам євро.

Нагадаємо, в липні 2019 року з Роналду зняли звинувачення у справі про домагання Майорги. 

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Автор: Артем Будрін