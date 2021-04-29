З португальського атлета прагнуть стягнути близько 65 мільйонів євро.

Модель з США Кетрін Майорга готує позов до суду проти нападника туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Красуня намагається "вибити" з футболіста компенсацію за зґвалтування.

Про це повідомляє The Mirror.

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Наприкінці 2018 року Майорга заявила, що Роналду збезчестив її в Лас-Вегасі у червні 2009 року. Наразі американка вимагає від португальця 18 мільйонів фунтів стерлінгів за "біль і страждання в минулому", 18 мільйонів за "біль і страждання в майбутньому" та ще 18 мільйонів моральної компенсації. Отже, Майорга хоче стягнути з 5-разового володаря Золотого м'яча близько 56,5 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно 65 мільйонам євро.

Нагадаємо, в липні 2019 року з Роналду зняли звинувачення у справі про домагання Майорги.

Кріштіану Роналду: останні досягнення

У 2020 році Роналду провів 38 офіційних матчів за "Ювентус", забив 39 м'ячів і віддав 6 асистів.

Роналду був визнаний найкращим футболістом 21 століття за версією Globe Soccer Awards.

Також Роналду потрапив до символічної збірної всіх часів France Football.

Минулого року Роналду наблизився до світового рекорду по голах за збірну. У Кріштіану 103 голи за збірну Португалії. До історичного рекорду всього 6 м'ячів. У екс-нападника збірної Ірану Алі Даеї 109 голів.

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Автор: Артем Будрін