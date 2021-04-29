Модель з США Кетрін Майорга готує позов до суду проти нападника туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Красуня намагається "вибити" з футболіста компенсацію за зґвалтування.
Про це повідомляє The Mirror.
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Наприкінці 2018 року Майорга заявила, що Роналду збезчестив її в Лас-Вегасі у червні 2009 року. Наразі американка вимагає від португальця 18 мільйонів фунтів стерлінгів за "біль і страждання в минулому", 18 мільйонів за "біль і страждання в майбутньому" та ще 18 мільйонів моральної компенсації. Отже, Майорга хоче стягнути з 5-разового володаря Золотого м'яча близько 56,5 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно 65 мільйонам євро.
Нагадаємо, в липні 2019 року з Роналду зняли звинувачення у справі про домагання Майорги.
Кріштіану Роналду: останні досягнення
- У 2020 році Роналду провів 38 офіційних матчів за "Ювентус", забив 39 м'ячів і віддав 6 асистів.
- Роналду був визнаний найкращим футболістом 21 століття за версією Globe Soccer Awards.
- Також Роналду потрапив до символічної збірної всіх часів France Football.
- Минулого року Роналду наблизився до світового рекорду по голах за збірну. У Кріштіану 103 голи за збірну Португалії. До історичного рекорду всього 6 м'ячів. У екс-нападника збірної Ірану Алі Даеї 109 голів.
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