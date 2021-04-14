"Вершковим" вдалося утримати перевагу в рахунку, здобуту в першому матчі.

"Ліверпуль" і "Реал" на "Енфілді" провели матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. За його підсумками далі пройшла команда Зінедіна Зідана.

У першому таймі відкрити рахунок суперникам не вдалося. "Ліверпуль" міг забити вже в дебюті гри, але Мохамед Салах з центру штрафного майданчика не зумів переграти Тібо Куртуа. А в кінцівці тайму хороші шанси були у того ж Салаха і Джорджиньо Вейналдума, але обидва не влучили в площину з меж штрафного майданчика.

Читайте такожРеал розібрався з Ліверпулем у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (відео)

"Реал" більшу частину тайму провів на своїй половині поля, але свій момент мав - після передачі від Каріма Бензема м'яч влучив у ногу гравцеві "Ліверпуля" і покотився в штангу.

Після перерви "Ліверпуль" продовжив володіти перевагою, але майже всі спроби "червоних" пробити по воротах блокувалися гравцями "Реала", а влаштувати справжній штурм воріт в кінцівці команді Юргена Клоппа так і не вдалося.

"Ліверпуль" - "Реал" - 0:0 (перший матч - 1:3)

"Ліверпуль": Аліссон, Робертсон, Кабак (Діогу Жота, 60), Філліпс, Александер-Арнолд, Фабіньо, Мілнер (Тьяго Алькантара, 60), Вейналдум, Мане (Окслейд-Чемберлен, 82), Салах, Фірміно (Шакірі, 82)

"Реал": Куртуа, Менді, Начо, Мілітао, Вальверде, Каземіро, Кроос (Одріосола, 72), Модріч, Асенсіо (Іско, 82), Вінісіус Жуніор (Родріго, 72), Бензема

Попередження: Робертсон, Філіппс - Каземіро

Відеоогляд матчу від YouTube-каналу Volia Sport.

"Ліверпуль" - "Реал": підсумки матчу

"Реал" вийшов у півфінал Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів в 30-й раз в історії.

"Ліверпуль" не може обіграти "Реал" у п'яти матчах поспіль (1 нічия і 4 поразки).

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Федеріко Вальверде з "Реала" (оцінка 8,2).

У півфіналі "Реал" зіграє з лондонським "Челсі".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар