У цьому взутті феноменальний аргентинець побив рекорд Пеле.

Бутси лідера "Барселони" Ліонеля Мессі "пішли з молотка" на благодійному аукціоні Christie's за рекордну суму в 125 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє офіційна сторінка Christies у Twitter.

У цих бутсах 33-річний геній футболу перевершив досягнення бразильця Пеле за голами за один клуб (644 голи). Це сталося 22 грудня минулого року в матчі проти "Вальядоліда".

Вторговані кошти будуть передані у госпіталь в Барселоні та врятують не одне людське життя.

Нагадаємо, що Мессі захищає кольори каталонського клубу з 2003 року. У поточному сезоні Ла Ліги нападник зіграв 31 матч, забив 26 м'ячів та ще 9 разів асистував партнерам.

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Автор: Артем Будрін