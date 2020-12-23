Ліонель Мессі / фото REUTERS

Ліонель Мессі забив свій 644-й гол за "Барселону" і вийшов на одноосібне перше місце в історії за кількістю забитих м'ячів в одній команді. 

Про це інформує офіційний Twitter "Барселони".

Історичний гол Лео забив на 65-й хвилині і допоміг партнерам розгромити "Вальядолід" з рахунком 3:0. 

Забивши свій 644-й м'яч за "Барселону", Мессі обігнав легендарного Пеле, який 643 рази відзначився за "Сантос".

Нагадаємо, 33-річний аргентинець захищає кольори каталонського клубу з 2003 року. У поточному сезоні нападник зіграв 18 матчів, забив 10 м'ячів та ще 5 разів асистував партнерам.  

Відеоогляд матчу "Вальядолід" - "Барселона" від MEGOGO.

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Автор: УНІАН