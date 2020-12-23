Ліонель Мессі забив свій 644-й гол за "Барселону" і вийшов на одноосібне перше місце в історії за кількістю забитих м'ячів в одній команді.
Про це інформує офіційний Twitter "Барселони".
Історичний гол Лео забив на 65-й хвилині і допоміг партнерам розгромити "Вальядолід" з рахунком 3:0.
Забивши свій 644-й м'яч за "Барселону", Мессі обігнав легендарного Пеле, який 643 рази відзначився за "Сантос".
🐐 M E S S I 👑— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 22, 2020
Leo #Messi es converteix en el màxim golejador de la història en un mateix club.
6️⃣4️⃣4️⃣ - H I S T Ò R I C 🔥 pic.twitter.com/I7oyRPpsju
Нагадаємо, 33-річний аргентинець захищає кольори каталонського клубу з 2003 року. У поточному сезоні нападник зіграв 18 матчів, забив 10 м'ячів та ще 5 разів асистував партнерам.
Відеоогляд матчу "Вальядолід" - "Барселона" від MEGOGO.
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