Аргентинський футболіст перевершив "Короля футболу" за кількістю голів в одному клубі.

Ліонель Мессі забив свій 644-й гол за "Барселону" і вийшов на одноосібне перше місце в історії за кількістю забитих м'ячів в одній команді.

Про це інформує офіційний Twitter "Барселони".

Історичний гол Лео забив на 65-й хвилині і допоміг партнерам розгромити "Вальядолід" з рахунком 3:0.

Забивши свій 644-й м'яч за "Барселону", Мессі обігнав легендарного Пеле, який 643 рази відзначився за "Сантос".

🐐 M E S S I 👑



Leo #Messi es converteix en el màxim golejador de la història en un mateix club.

6️⃣4️⃣4️⃣ - H I S T Ò R I C 🔥 pic.twitter.com/I7oyRPpsju — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 22, 2020

Нагадаємо, 33-річний аргентинець захищає кольори каталонського клубу з 2003 року. У поточному сезоні нападник зіграв 18 матчів, забив 10 м'ячів та ще 5 разів асистував партнерам.

Відеоогляд матчу "Вальядолід" - "Барселона" від MEGOGO.

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Автор: УНІАН